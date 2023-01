Street Fighter 6: WWE-Superstar Zelina Vega als Ingame-Kommentatorin mit von der Partie

In der vergangenen Woche versorgte uns Capcom mit frischen Gameplay-Videos zu „Street Fighter 6“, in denen verschiedene bekannte Charaktere wie Blanka oder Dhalsim zu sehen waren.

Wer die besagten Video verpasst haben sollte, kann sie hier nachholen. Ergänzend zur Veröffentlichung der neuen Videos versorgte Capcom die Community im Rahmen des „Royal Rumble 2023“ am Wochenende mit einer kleinen Überraschung.

Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, wird die Wrestlerin Zelina Vega alias Thea Trinidad in „Street Fighter 6“ im Rahmen des Real-Time-Commentary-Features zu hören sein und das Kampfgeschehen als Ingame-Kommentatorin kommentieren. Um die Ankündigung entsprechend zu feiern, betrat Zelina Vega am Wochenende im Outfit des bekannten „Street Fighter“-Charakters Juri den Ring.

Ergänzend zu ihrem Auftritt im Juri-Outift nutzte die Wrestlerin die Gelegenheit, um sich bei den Verantwortlichen von Capcom für die Chance zu bedanken. Im Verlauf ihres Statements bezeichnete sich Zelina Vega als leidenschaftliche Gamerin mit einer Schwäche für die „Street Fighter“-Reihe. Als ihren Lieblingscharakter bezeichnete sie Vega, mit dem sie früher zahlreiche packende Duelle gegen ihren Bruder bestritt.

„Ich bin seit meiner Kindheit ein begeisterter Spieler und ein großer Fan von Street Fighter“, so der WWE-Superstar. „Ich kann mich noch an epische Matches mit meinem Bruder erinnern und ich habe ihn immer mit meiner Lieblingsfigur Vega geschlagen. Es ist surreal, jetzt Teil dieser erstaunlichen Franchise zu sein, und ich fühle mich geehrt und bin dankbar für diese einmalige Gelegenheit.“

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6:

„Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

What an honor. I had happy tears tonight. Thank you @CapcomUSA_ @CapcomFighters @alfonso_thesix @wwe and everyone who made this nerd’s dream come true tonight.

And shout out to Texas! Y’all always show me unconditional love🥲

Guys!! ….I’m in #StreetFighter6 !!!! pic.twitter.com/VNCRHRaTZe

— 👑 QUEEN ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) January 29, 2023