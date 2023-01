Dead Space: Update 1.03 für Remake zum Download bereit

Das Remake von „Dead Space“ kann sowohl Tester als auch Spieler begeistern. Doch auch der Shooter mit einem Metascore von 89 kam nicht fehlerfrei auf den Markt.

Kurz nach der Veröffentlichung des Remakes wurden einige Grafikfehler entdeckt, die bei vielen Spielern für einen etwas getrübten Spielspaß sorgten. Recht schnell meldeten sich die Macher von EA Motive zu Wort und versprachen Besserung, die nun mit dem Update 1.03 vorgenommen wurde. Es steht für PS5-Konsolen zum Download bereit.

Entwickler bedanken sich für die Geduld

„Hallo an alle. Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe, während wir nach Lösungen für die grafischen Probleme gesucht haben, mit denen einige Spieler konfrontiert waren“, so das Studio in einem Reddit-Post. „Updates, die diese Probleme beheben, wurden auf Steam und der PS5 live geschaltet.“

Changelog zum Update 1.03:

Behebung von PS5-Performance-Problemen.

Grafische Probleme behoben.

Neue Option zur Deaktivierung von VRS auf dem PC hinzugefügt.

Stabilitäts- und Leistungskorrekturen hinzugefügt.

Andere kleinere Fehlerkorrekturen.

Auch für die Xbox Series X/S soll ein Update zum Download bereitgestellt werden. Mit der Verfügbarkeit ist im Laufe der Woche zu rechnen, wie EA Motive anmerkt.

Falls ihr aufgrund von VRS- oder sonstigen Grafikproblemen, die von Spielern gemeldet wurden, Schwierigkeiten hattet, sollte der neue Patch dazu beitragen, dass sich die Situation bessert.

Was die anderen Probleme angeht, auf die das Studio in den vergangenen Tagen aufmerksam gemacht wurde, wird das Team ständig auf dem Laufenden gehalten und untersucht sie. „Ich werde euch alle informieren, wenn es mehr zu sagen gibt oder wenn es Work-Arounds für andere Probleme gibt“, so der zuständige Community-Mitarbeiter.

Das Remake von „Dead Space“ kam am vergangenen Freitag auf den Markt. Unseren etwas verspäteten Test zum alten/neuen Shooter findet ihr hier.

