MLB The Show 23: Offiziell mit Termin und Cover-Athlet vorgestellt

MLB The Show 23:

Mit der Enthüllung des Cover-Athleten haben Sony Interactive Entertainment und San Diego Studio auch "MLB The Show 23" offiziell angekündigt. Ein Termin steht bereits fest.

Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von San Diego Studio haben mit „MLB The Show 23“ den neuesten Ableger der Sportsimulationsreihe für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch angekündigt.

Dieses Jahr wird die Baseballsaison bereits am 28. März 2023 auf den etwaigen Plattformen beginnen, wobei Xbox Game Pass-Nutzer bereits ab dem ersten Tag ohne Zusatzkosten in den Genuss des Spiels werden kommen können. Die Vorbestellungen werden ab dem 6. Februar 2023 möglich sein, wofür zunächst am 2. Februar 2023 die Collector’s Edition vorgestellt werden soll.

Die Marlins bringen Farbe ins Spiel

Die Verantwortlichen haben auch den diesjährigen Cover-Athleten enthüllt. Dabei handelt es sich um Jazz Chisholm Jr. von den Miami Marlins, der bisher als Second Baseman für spektakuläre Highlights sorgte und ab der neuen Saison im Center Field spielen wird. Chisholm feiert morgen seinen 25. Geburtstag und zählt zu den aufstrebenden Stars der MLB.

Für „MLB The Show 23“ hat San Diego Studio bestätigt, dass man weiterhin Cross-Plattform Play, Cross Saves und Cross Progression unterstützen wird. Somit kann man gegen Spieler auf anderen Plattformen spielen und auch die eigenen Fortschritte auf andere Plattformen übertragen.

Zu den spielerischen Neuerungen hat man bisher noch nicht verraten. In den kommenden Wochen wird man nach und nach verschiedene Features enthüllen, um vor dem Launch sämtliche Änderungen zu präsentieren. Zunächst kann man sich erst einmal den offiziellen Ankündigungstrailer zu „MLB The Show 23“ anschauen:

