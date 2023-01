Steel Seed: Stealth-Action-Spiel für aktuelle Konsolen und PC vorgestellt

Heute wurde mit "Steel Seed" ein weiterer Current-Gen-Titel angekündigt. Was euch hiermit erwartet, erfahrt ihr im Artikel.

Über IGN kündigte der Entwickler Storm in a Teacup sein Projekt „Steel Seed“ an. Hier müssen sich die Überlebenden auf der Erde vor einer neuen Bedrohung verteidigen, nachdem zuvor fast der gesamte Planet zerstört wurde. Die verbleibenden Menschen werden aus diesem Grund von KI-Maschinen im Untergrund geschützt.

Im Hinblick auf das Gameplay ist lediglich von Stealth- und Action-Elementen die Rede.

Das bisher anspruchsvollste Projekt des Studios

Der Studio-Leiter Carlo Ivo Alimo Bianchi über das Spiel: „Steel Seed ist das bisher anspruchsvollste Projekt von Storm in a Teacup, das sowohl ein abwechslungsreiches Kampf-/Stealth-System als auch eine unglaublich tiefe und emotionale Geschichte bietet.“

Seiner Aussage fügte er hinzu, dass ihr euch auf eine epische Reise freuen dürft. Dabei wird eure Menschlichkeit auf die Probe gestellt.

Bei Storm in a Teacup handelt es sich um ein italienisches Indie-Studio, das bisher vier Projekte auf den Markt brachte. Das Letzte davon ist der Horrortitel „Close to the Sun“, der es auf einen Metascore von 68 Punkten brachte.

Die Veröffentlichung soll im Jahr 2024 stattfinden. Zu den bedienten Plattformen zählen die PlayStation 5, Xbox Series X/S und der PC.

Schaut euch zum Schluss den heute veröffentlichten Ankündigungstrailer an. Er zeigt die verschiedenen Umgebungen und zum Schluss noch eine Frau in einem futuristischen Anzug, die sich einer Gruppe Roboter entgegenstellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Steel Seed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren