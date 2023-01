Twisted Metal: TV-Produktion scheint in diesem Jahr zu starten

Auch zu "Twisted Metal" ist eine TV-Produktion in Arbeit. Und wenn wir einen Tweet von Sonys Asad Qizilbash richtig deuten, geht sie in diesem Jahr an den Start.

Während „The Last of Us“ als HBO-Serie große Erfolge feiern kann, bereitet sich Sony auf die Veröffentlichung weiterer Produktionen vor, die auf PlayStation-Marken basieren. Dazu gehört eine TV-Serie zu „Twisted Metal“, die offenbar in diesem Jahr an den Start gehen wird. Darauf deutet ein Tweet des PlayStation Productions-Chefs Asad Qizilbash hin.

Qizilbash twitterte kürzlich einen Clip, in dem in einem Sony-Gebäude ein Aufzug zu sehen ist. Zu erkennen sind dabei an den Aufzugtüren das „Gran Turismo“-Logo und an einer Wand eine Grafik mit Joel und Ellie aus „The Last of Us“.

„PlayStation Productions dieses Jahr in einer Fahrt mit dem Aufzug“, twitterte Qizilbash. Mit seinen Worten bezog er sich offenbar auf den kommenden „Gran Turismo“-Film, der am 11. August 2023 startet, und die laufende TV-Adaption von „The Last of Us“ durch HBO.

Anspielung mit Clown- und Feuer-Emojis

Der Tweet war damit allerdings noch nicht beendet und Qizilbash fügte hinzu: „Du kannst mich nicht sehen, aber mein Kopf brennt auch“, gefolgt von Clown- und Feuer-Emojis.

Hierbei handelt es sich eindeutig um eine Anspielung auf Sweet Tooth, der zur Grundausstattung der „Twisted Metal“-Spiele gehört. Zugleich könnte es bedeuten, dass Qizilbash damit bestätigt, dass die „Twisted Metal“-TV-Show ebenfalls in diesem Jahr erscheinen wird.

PlayStation Productions this year in one elevator ride. You can’t see me, but my head is on fire too 🤡🔥 pic.twitter.com/kLHx4kl9eP — Asad Qizilbash (@aqizil) January 31, 2023

Zeitlich würde es durchaus passen. Schon im vergangenen Jahr berichteten wir, dass die Dreharbeiten zu „Twisted Metal“ mit Will Arnett, Anthony Mackie und AEW-Wrestler Samoa Joe in den Hauptrollen abgeschlossen wurden. Geschrieben wurde die Handlung von Michael Jonathan Smith, der zugleich als Produzent aktiv ist.

John Doe, der von Anthony Mackie gespielt wird, reist in der Adaption durch eine postapokalyptische Wüste, um eine verschanzte Basis mit lebenswichtigen Ressourcen zu erreichen. Beatriz, eine begabte Autodiebin, begleitet ihn auf seiner Mission, während Agent Stone, ein hartgesottener Streifenpolizist, sie auf Schritt und Tritt verfolgt.

PlayStation Productions ist ein internes Studio für Filmproduktionen, das von Sony Interactive Entertainment gegründet wurde und das Ziel verfolgt, die Playstation-IPs in eine Vielzahl von Genres und Medien zu bringen, einschließlich Spielfilme, Fernsehserien, Direct-to-Video- und Streaming-Produktionen. Dabei arbeitet das Studio auch mit externen Partnern zusammen.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Auch ein neues „Twisted Metal“-Spiel soll sich beim Sony-Studio Firesprite in Arbeit befinden. Weitere Einzelheiten zum Projekt liegen bislang nicht vor.

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Twisted Metal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren