UK-Charts: Dead Space startet schwächer als The Callisto Protocol – Wo landet Forspoken?

Wenig überraschend sicherte sich das Remake zu "Dead Space" in der vergangenen Woche die Spitze der britischen Retail-Charts. Allerdings startete die Neuauflage schwächer als "The Callisto Protocol". Auch "Forspoken" legte demnach einen verhaltenen Start hin.

"Dead Space" startete in Großbritannien schwächer als "The Callisto Protocol".

In Zusammenarbeit mit den Marktforschern von Gfk stellte GamesIndustry.biz die britischen Software-Charts der am 28. Januar 2023 zu Ende gegangenen Verkaufswoche zur Verfügung.

Wie gehabt werden lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt, während die Absatzzahlen der Download-Fassungen in separaten Charts erhoben werden. Wenig überraschend sicherte sich das frisch veröffentlichte Remake zu „Dead Space“ in der letzten Woche die Spitze der UK-Retail-Charts. 80 Prozent der verkauften Retail-Einheiten entfielen dabei auf die PlayStation 5-Fassung.

Hier muss allerdings angemerkt werden, dass der Anteil digital verkaufter Spiele auf der Xbox Series X/S laut Marktforschern höher ausfällt als auf den anderen Plattformen. Weiter wurde ergänzt, dass „Dead Space“ in der ersten Verkaufswoche deutlich schlechter startete als „The Callisto Protocol“ und in Großbritannien nicht einmal halb so viele Retail-Versionen verkaufte wie der Horror-Titel der Striking Distance Studios im Dezember 2022.

Einen verhaltenen Start legte laut GfK Square Enix‘ neue Rollenspiel-Marke „Forspoken“ hin. Nachdem die internationalen Reviews enttäuschten, reichte es in den britischen Retail-Charts der vergangenen Woche lediglich zu einem Einstieg auf dem vierten Platz. Aufgrund des Erfolges der HBO-Serie legten die Verkaufszahlen der verschiedenen „The Last of Us“-Titel in der letzten Woche erneut zu.

Die Retail-Verkaufszahlen des PlayStation 5-Remakes zu „The Last of Us: Part 1“ stiegen im Vergleich mit der Vorwoche beispielsweise um 32 Prozent, was Platz 15 der Charts bedeutete. Die Absatzzahlen von „The Last of Us Remastered“ für die PlayStation 4 wiederum verbuchten eine Steigerung von 27 Prozent und bescherten der Neuauflage Platz 31 in den Charts.

Abei die kompletten Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 der letzten Woche

1. Dead Space

2. FIFA 23

3. God of War Ragnarok

4. Forspoken

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Call of Duty: Modern Warfare 2

7. Fire Emblem Engage

8. Nintendo Switch Sports

9. Pokemon Violet

10. Minecraft (Switch)

Quelle: GamesIndustry.biz

