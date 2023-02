Amnesia The Bunker: Doch nicht im März – Erscheinungsdatum verkündet

Bei der Ankündigung am 1. Dezember hieß es, dass „Amnesia: The Bunker“ im März 2023 erscheint. Nun gab Frictional Games den genauen Termin bekannt, der doch etwas später angesiedelt ist: Am 16. Mai dieses Jahres kommt „Amnesia: The Bunker“ auf den Spiele-Markt. Versorgt werden die PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und der PC. Warum keine PS5-Version geplant ist, wurde nicht erklärt.

Sandbox-Erfahrung in einer halboffenen Welt

Wir haben es hier mit einem Sandbox-Horrorspiel, das in einer halboffenen Welt während des Ersten Weltkriegs spielt. Ihr müsst aus einem finsteren Bunker entko mmen, in dem eine grauenhafte Kreatur auf euch Jagd macht. Erschwerend kommen weitere Gefahren und Fallen dazu, die euer Überleben noch schwieriger gestalten.

Lediglich mit einem Revolver, einer Taschenlampe und wenigen anderen Dingen seid ihr ausgestattet. Findet damit euren Weg durch die labyrinthartige Umgebung und nutzt eure Gegenstände weise, um den Ausgang zu finden.

Weitere Meldungen zu „Amnesia: The Bunker“:

Um ein möglichst gruseliges Spielerlebnis zu bieten, hat das Entwicklerteam die Lichteffekte verbessert und sorgfältig realistische Soundeffekte entwickelt. Objekte, Bedrohungen und Ressourcen sollen sich mit jedem Durchgang verändern. Völlig neue Ebenen der Interaktionen sind möglich, indem ihr Rätsel löst und Werkzeuge benutzt.

Weitere Meldungen zu Amnesia: The Bunker.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren