Deals für PS4 und PS5: Angebot der Woche und Kritiker-Empfehlungen

Im PlayStation Store wurden die nächsten Angebote für PS4 und PS5 freigeschaltet, wobei einerseits hunderte Deals auf preisbewusste Spieler warten und auch das reguläre Angebot der Woche bereitsteht.

Beim zuletzt genannten Deal handelt es sich um „Cyberpunk 2077“, das Spieler momentan für 24,99 statt 49,99 Euro erwerben können, was einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent entspricht. Ein ungewöhnlicher Deal ist es allerdings nicht, da dieser Angebotspreis in den vergangenen Monaten mehrfach erreicht wurde. In Anspruch genommen werden kann der Deal of the Week bis zum 9. Februar 2023. Für PS Plus Premium-Mitglieder steht ebenfalls eine 5-stündige Trial zum Download bereit.

Weiter geht es mit den sogenannten Kritiker-Empfehlungen, die momentan mehr als 340 Deals umfassen. Dabei handelt es sich in der Regel um erfolgreiche Spiele, die mitunter recht neu sind. „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird als Cross-Gen-Bundle für 59,99 statt 79,99 Euro verkauft. Die „Vault Edition“ des Shooters ist für 87,99 statt 109,99 Euro im Angebot.

GT7, Horizon Forbidden West und mehr

Der Launch von PlayStation VR2 naht. Passend zum Debüt wird für das Rennspiel „Gran Turismo 7“ ein Update veröffentlicht, das den Titel mit der Virtual Reality-Brille kompatibel macht. Wer den Titel aus dem Hause Polyphony Digital noch nicht besitzt, kann im Rahmen des neusten Sales für 49,59 statt 79,99 Euro zuschlagen. Die „Anniversary Digital Deluxe Edition“ gibt es für 69,99 statt 99,99 Euro.

Auch das vor einem Jahr veröffentlichte „Horizon Forbidden West“ ist im Sale vertreten. Interessenten können für 49,59 statt 79,99 Euro zuschlagen. Für die PS4-Version werden sogar nur 39,89 statt 69,99 Euro fällig. Die Digital Deluxe Edition schlägt mit 59,39 statt 89,99 Euro zu Buche. Zuvor kann die Standardfassung dank einer Trial von PS Plus Premium-Mitgliedern getestet werden.

„It Takes Two“ gehört auf den Konsolen PS4 und PS5 zu den besten und beliebtesten Koop-Abenteuern. Der neuste Sale im PlayStation Store erlaubt einen Einstieg für 15,99 statt 39,99 Euro. „Stray“ gibt es für 23,99 statt 29,99 Euro. Hier ist zu beachten, dass der Titel in der PS Plus Extra-Bibliothek enthalten ist und von Abonnenten nicht gekauft werden muss, wenn sie es nicht explizit wollen.

Ebenfalls im Angebot ist mal wieder „Assassin’s Creed Valhalla“. Für 23,09 statt 69,99 Euro können Spieler in das Rollenspiel-Adventure einsteigen. Im Fall von „Resident Evil Village“, das mit PlayStation VR2 kompatibel gemacht wird, sind es 19,99 statt 39,99 Euro für die Standardversion und 39,99 statt 49,99 Euro für die Gold Edition. Der Kauf der „Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition“ schlägt momentan mit 34,99 statt 69,99 Euro zu Buche.

Das war längst nicht alles. Die Übersicht über die Kritiker-Empfehlungen mit mehr als 340 Angeboten findet ihr direkt im PlayStation Store. Psprices.com listet sogar mehr als 1.100 Rabatte.

Auch kostenlos gibt es etwas im PlayStation Store, wenn wir die Kosten für die PS Plus-Mitgliedschaft unter den Tisch fallen lassen. Die PS Plus-Games für Januar 2023 stehen weiterhin zum Download bereit, was sowohl für die Essentials-Spiele als auch für die Extra- und Premium-Games gilt. Die Essential-Neuzugänge für Februar werden heute angekündigt. Ein Leak kam der Überraschung offenbar zuvor.

