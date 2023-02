Mobile: Apex Legends und Battlefield werden eingestellt

Zahlreiche Unternehmen der Videospielbranche versuchen, ihre IPs in den Mobile-Bereich hinein zu erweitern. Auch Sony nahm sich diesem Thema in der Vergangenheit an. Doch es scheint, dass Mobile-Veröffentlichungen nicht zwangsläufig ein Erfolgsgarant sind. Electronic Arts zieht bei zwei noch recht neuen Projekten den Stecker.

Betroffen sind „Apex Legends Mobile“, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, und „Battlefield Mobile“, das sich in der Soft-Launch-Phase befand.

„Wir sind unseren Spielern und Teams unendlich dankbar, dass sie sich uns bei Apex Legends Mobile angeschlossen haben, wenn auch nur für eine kurze Zeit“, heißt es in der Erklärung. „Aus tiefstem Herzen danken wir euch.“

Rückerstattungen wird es nicht geben

„Apex Legends Mobile“ bekam ein 90-tägiges Zeitfenster bis zur Einstellung des Dientes. Das Spiel wird voraussichtlich in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 2023 in allen Regionen vom Netz genommen.

Käufe, die über das mobile Battle Royale-Spiel getätigt wurden, werden den Spielern auch während des Auslaufens des Mobile-Titels zur Verfügung stehen. Respawn verwies jedoch darauf, dass die Spieler keine Rückerstattung für im Spiel getätigte Käufe erhalten werden.

In der FAQ zur Einstellung verwies Respawn ebenfalls darauf, dass das Ende der Lebensdauer von „Apex Legends Mobile“ keine Auswirkungen auf die Entwicklung von Inhalten für „Apex Legends“ auf PC und Konsolen hat. Das Studio plant weitere Updates und wird diese in Zukunft bekannt geben.

Ein Team von Respawn und Tencents Lightspeed & Quantum Studios, die hinter „PUBG Mobile“ stehen, werkelte an „Apex Legends Mobile“. Wie „Apex Legends“ ist der Titel komplett kostenlos, ohne dabei kostenpflichtige Gegenstände anzubieten, die einen Spielvorteil eröffnen. Stattdessen können/konnten Mobile-Spieler auf Battle-Pässe, Cosmetics und andere Freischaltmöglichkeiten zurückgreifen.

Zur Einstellung von „Battlefield Mobile“, das in einigen Regionen im Rahmen einer Testphase gestartet war, erklärte EA: „Da sich die Branche weiterentwickelt und unsere Strategie, ein tief verbundenes Battlefield-Ökosystem zu schaffen, Gestalt angenommen hat, haben wir uns dazu entschlossen, von der aktuellen Richtung abzuweichen, um unsere Vision für die Franchise bestmöglich umzusetzen und die Erwartungen unserer Spieler zu erfüllen.“

