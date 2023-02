PS Plus Essential: Die „Gratis“-Spiele für den Monat Februar 2023 enthüllt

PS Plus Essential:

Am heutigen Mittwoch Abend stellte Sony Interactive Entertainment die Essential-Titel vor, die PlayStation Plus-Abonnenten im kommenden Monat ohne zusätzliche Kosten herunterladen können. Wieder einmal sollte sich dabei ein Leak bestätigen.

"Evil Dead: The Game" gehört zu den Essential-Titeln im Februar 2023.

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Leaks, die die Essential-Titel für den nächsten Monat enthüllten und somit die Überraschung, die mit der offiziellen Ankündigung verbunden war, vorwegnahmen.

Auch dieses Mal kam der Dealabs-Benutzer billbil-kun den Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zuvor. So geht aus der offiziellen Ankündigung am heutigen Mittwoch Abend hervor, dass der Dealabs-Leak ein weiteres Mal zutreffend war. Zum einen dürfen sich Spieler und Spielerinnen mit einem gültigen PlayStation Plus-Abo auf das Indie-Abenteuer „OlliOlli World“ freuen, das sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde.

Darüber hinaus kehrt mit der „Mafia Definitive Edition“ ein wahrer Klassiker des Gangster-Genres zurück. Richten sich die ersten beiden Titel an Solisten, kommen bei den beiden weiteren Essential-Titeln für den Monat Februar 2023 Freunde von Mehrspieler-Titeln auf ihre Kosten. Geboten werden hier Bungies „Destiny 2: Beyond Light“ und der asymmetrische Multiplayer-Titel „Evil Dead: The Game“.

PS Plus Essential im Februar 2023

OlliOlli World (PS5, PS4):

Veröffentlichung im Februar 2022

Metascore: 84

User-Score: 7.6

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mafia Definitive Edition (PS4):

Veröffentlichung im September 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.0

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Destiny 2: Beyond Light (PS5, PS4):

Veröffentlichung im November 2020

Metascore: 77

User-Score: 6.0

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Evil Dead (PS5, PS4):

Veröffentlichung im Mai 2022

Metascore: 72

User-Score: 7.5

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Related Posts

Freigeschaltet werden die neuen Essential-Titel am 7. Februar 2023. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr noch bis zum 6. Februar 2023 Zeit habt, euch die Januar-Titel zu sichern. Die Rede ist von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ (PS5/PS4), „Fallout 76“ (PS4) und „Axiom Verge 2“ (PS5/PS4).

Der PlayStation Plus-Dienst steht in den drei Stufen Essential, Extra und Premium zur Verfügung. Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten, den Preisen und mehr wurden von Sony Interactive Entertainment auf der offiziellen Website zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren