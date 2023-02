Resident Evil 2: Remake knackt neuen Verkaufsmeilenstein

Capcom hat die Platin-Titel-Liste aktualisiert, in der Spiele aufgeführt sind, die sich mehr als eine Million Mal verkauft haben. Das Remake von "Resident Evil 2" konnte weitere Spieler anziehen und die Verkaufszahl deutlich steigern.

Capcom hat mitgeteilt, dass „Resident Evil 2“ seit dem Remake-Launch im Jahr 2019 mit einem Stand vom 31. Dezember 2022 ganze 11,2 Millionen Mal weltweit verkauft wurde, was einem Anstieg gegenüber den 10 Millionen Einheiten entspricht, die das Spiel im Juli 2022 erreicht hatte.

Leon S. Kennedy und Claire Redfield stellen sich darin nach den Ereignissen des ursprünglichen Survival-Horror-Titels der zombieverseuchten Stadt Raccoon City entgegen.

Die neue Verkaufszahl macht das Remake von „Resident Evil 2“ zu einem der meistverkauften „Resident Evil“-Titel. Allerdings gibt es Teile, die noch mehr Abnehmer fanden. „Resident Evil Village“ hat sich 7,4 Millionen Mal verkauft, währen „Resident Evil 7: Biohazard“ mit 11,7 Millionen Exemplaren weiterhin der Spitzenreiter ist und verglichen mit der vorherigen Erhebung noch einmal um 700.000 Exemplare zulegen konnte.

Resident Evil 4 folgt als Remake

Insgesamt läuft es für die Reihe also gut und der nächste dicke Launch steht bevor. Am 24. März 2023 erscheint das Remake von „Resident Evil 4“, das unter anderem Content für das im Februar erscheinende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 beinhaltet.

Leon S. Kennedy kehrt im Remake des Survival-Horror-Klassikers aus dem Jahr 2005 zurück, um gegen die Sekte Los Illuminados vorzugehen und die Tochter des Präsidenten zu retten. Das Spiel wird für Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC veröffentlicht und bietet Verbesserungen gegenüber dem Original, einschließlich des Tragens mehrerer Messer, neuer Gegner und mehr.

Auch zu den anderen Spielen von Capcom liefert die Übersicht neue Zahlen. „Monster Hunter Rise: Sunbreak“ (Switch, PC) konnte um 500.000 Einheiten auf 4,9 Millionen Verkäufe zulegen. Der Absatz von „Devil May Cry 5“ (PS4, Xbox One, PC) kletterte um 400.000 neue Verkäufe auf 6,5 Millionen abgesetzte Exemplare. Und „Monster Hunter World: Iceborne“ (PS4, Xbox One, PC) gelang es mit weiteren 300.000 verkauften Einheiten, die Schallmauer von 10 Millionen zu durchbrechen.

Eine Übersicht über die Millionenseller findet ihr auf der offiziellen Webseite von Capcom.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Erst kürzlich gab Capcom bekannt, dass die Zahl der verkauften Spiele in diesem Geschäftsjahr deutlich zugelegt hat. Gleichzeitig musste sich das Unternehmen mit rückläufigen Umsatzzahlen arrangieren, was sich mit kommenden Veröffentlichungen wieder bessern soll.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 2 Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren