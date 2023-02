Star Wars Jedi Survivor: Release des Nachfolgers um ein paar Wochen verschoben

Nach dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Remake von „Dead Space“ hat der US-Publisher Electronic Arts mit „Star Wars Jedi: Survivor“ direkt das nächste heiße Eisen im Feuer.

Ursprünglich sollte der Nachfolger am 17. März 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Wie die verantwortlichen Entwickler von Respawn Entertainment einräumten, werden sich die Spieler und Spielerinnen allerdings noch etwas länger als geplant gedulden müssen.

So benötigt das Studio noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff und verschob „Star Wars Jedi: Survivor“ daher um ein paar Wochen nach hinten. Die Verschiebung auf Ende April wird Respawn Entertainment laut eigenen Angaben in die Lage versetzen, den angestrebten Qualitätsstandard auch wirklich zu erreichen.

Entwickler versprechen eine tiefgründigere Handlung

In der Mitteilung an die Community heißt es zu der Verschiebung: „Um dem Team die Möglichkeit zu geben, den Qualitätsstandard von Respawn zu erreichen, ihm die Zeit zu geben, die es benötigt, und um den Feinschliff vorzunehmen, den unsere Fans verdienen, haben wir unseren Veröffentlichungszeitplan um sechs Wochen verlängert.“

In „Star Wars Jedi: Survivor“ schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle des aus dem ersten Teil bekannten Protagonisten Cal Kestis. Wie die Macher von Respawn Entertainment in diesem Monat versprachen, dürft ihr euch im Nachfolger auf eine Geschichte freuen, die komplexer und düsterer ausfallen wird, als es noch in „Fallen Order“ der Fall war.

Trotz der Komplexität wurde laut den Entwicklern das Ziel verfolgt, eine Geschichte zu erschaffen, die auch von kompletten „Star Wars“-Neulingen verfolgt und verstanden werden kann. Weitere Details und offizielle Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint nach der Verschiebung nun am 28. April 2023.

