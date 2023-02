Warzone 2.0: Resurgence-Map Ashika Island zeigt sich auf Bildern

„Warzone 2.0“ erhält in der zweiten Season eine neue Map, die Spieler nach Japan führt. „Ashika Island“, so der Name der Karte, soll Mitte Februar 2023 eingeführt werden. Was Spieler auf dem neuen Schauplatz erwartet, verrät Activision anhand neuer Bilder, die auf dem Twitter-Kanal der „Call of Duty“-Reihe geteilt wurden. Darunter befindet sich auch eine Übersicht über den neuen Schauplatz.

„Ashika Island“ wird als kleine Karte beworben. Erschaffen wurde sie speziell für den Resurgence-Modus, einer abgespeckten Version des üblichen Battle Royale-Spiels mit aktivierten Respawns. DMZ wird ebenfalls unterstützt.

Tsuki-Schloss, Beach Club und mehr

Die bisher veröffentlichten Bilder zeigen Orte wie das Stadtzentrum, das Tsuki-Schloss, den Beach Club und die unterirdische Wasserstraße. Nachfolgend können „Warzone 2.0“-Fans einen Blick darauf werfen:

Die neue Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ wird das Multiplayer-Erlebnis mit frischen Karten, neuen Spielmodi, Waffen und Ranglistenspielen bereichern.

Erwarten können Spieler ebenfalls allgemeine Stabilitätsverbesserungen, Waffenbalancings und Optimierungen für PC-Audio und Benutzeroberflächen. Darüber hinaus wird es neue Funktionen und Änderungen am Gameplay geben, wie etwa die Wiedereinführung des 1v1-Gulags und das Ende des Fallenlassens von Rucksäcken, wenn Spieler sterben.

Gegner, die ihr im Spiel besiegt, werden fortan Beute auf dem Boden hinterlassen. „In unserem anhaltenden Bemühen, Engagements auszugleichen, werden mittlere/große Rucksäcke nicht mehr verfügbar sein und eliminierte Spieler werden Beute auf den Boden fallen lassen, anstatt mit Beute gefüllte Rucksäcke“, so die Macher.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Die Season 2 von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ wird am 15. Februar 2023 an den Start gehen. Mit dem neuen Battle Pass erhalten Spieler einmal mehr Zugang zu zusätzlichen Cosmetics, XP-Boosts und Blaupausen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren