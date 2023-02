Death Stranding 2: Neue Technologien für realistischere CGI-Sequenzen

Auf den The Game Awards 2022 im vergangenen Dezember ließen die Verantwortlichen von Kojima Productions die sprichwörtliche Katze endlich aus dem Sack und kündigten „Death Stranding 2“ offiziell für die PlayStation 5 an.

Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Tweets ermöglichte uns Kojima einen kleinen Blick hinter die Kulissen und wies darauf hin, dass er bei den Arbeiten an „Death Stranding 2“ auf ganz neue Technologien zurückgreift. Mit diesen soll dafür gesorgt werden, dass sich die Zwischensequenzen des Nachfolgers noch mehr in Richtung Fotorealismus bewegen.

„Um fotorealistische CGs noch realistischer zu machen, haben wir Herrn Nishiyama, einen Lichtdirektor, eingeladen, dem KJP-Künstlerteam einen Vortrag und eine Demonstration zu geben. Diese Erfahrung wird sich in der Entwicklung zukünftiger Spiele widerspiegeln. Bitte freuen Sie sich darauf“, so Kojima.

Wann mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „Death Stranding 2“ zu rechnen ist, verrieten die Entwickler von Kojima Productions bisher nicht. Auch mit handfesten Details zum Nachfolger hält sich das japanische Studio weiter vornehm zurück und bestätigte lediglich, dass Fragile in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen wird.

Darüber hinaus war die Rede davon, dass viele Ideen, die die Entwickler bereits beim ersten Teil hatten, dank moderner Technologien erst jetzt umgesetzt werden können. „Das ist ein Sequel. Ich arbeite also zum zweiten Mal mit Norman [Reedus] zusammen. Die Technologie hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. Es sind mittlerweile Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Wir haben uns also wirklich selbst herausgefordert. Es ist keine klassische Fortsetzungen im eigentlichen Sinne“, so Kojima dazu.

Einen möglichen Releasezeitraum spendierte Kojima Productions „Death Stranding 2“ bislang nicht.

