PS5: Sony erhöht Absatzprognose und verdoppelt PS4-Rekord

Sony geht davon aus, dass in den ersten drei Monaten des laufenden Kalenderjahres mehr Konsolen als zunächst geplant ausgeliefert werden können. Das Gesamtziel für das Geschäftsjahr liegt nun bei 19 Millionen.

Nach einer zweijährigen Phase der Lieferknappheit scheint die PS5 endgültig durchzustarten: Im Laufe des Vormittags berichteten wir über die Auslieferungszahl des vergangenen Quartals, die deutlich über dem liegt, was Sony ein Jahr zuvor erreichen konnte. Und auch in den kommenden Monaten scheint es für die PS5 voranzugehen.

So wird erwartet, dass die PS5 in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres 2023 den einstigen Verkaufsrekord der PS4 übertreffen wird. Darauf verwies Sony Interactive Entertainment während der Bekanntgabe der jüngsten Finanzergebnisse, wie VGC berichtet.

Ursprünglich ging Sony davon aus, dass die PS5 im aktuellen Geschäftsjahr, das bis Ende März 2023 läuft, 18 Millionen Mal ausgeliefert werden kann. In der neusten Prognose wurde diese Zahl auf 19 Millionen erhöht, was bedeutet, dass bis Ende nächsten Monats verglichen mit der zuletzt erreichten Auslieferungszahl für das aktuelle Geschäftsjahr weitere 6,2 Millionen PS5 verkauft werden sollen.

PS5 stellt PS4 in den Schatten

Die Prognose ist durchaus von Bedeutung, da die PS5 damit den Dreimonats-Rekord der PS4 in Bezug auf den Anfang eines Kalenderjahres übertreffen und verdoppeln würde. Die Last Gen-Konsole wurde kurz nach ihrer Markteinführung zwischen Januar und März 2014 drei Millionen Mal abgesetzt.

Schon zu Beginn der Woche startete Sony eine neue Kampagne und betonte zugleich, dass die Zeiten der großen Lieferschwierigkeiten vorbei sein sollten und Kunden fortan schneller in den Besitz der PS5 kommen können. Die Behebung der Lieferprobleme kommt rechtzeitig zum Launch von PlayStation VR2. Sonys neue Virtual Reality-Brille erscheint am 22. Februar 2023 mit einem ordentlichen Launch-Angebot an Spielen.

„Die Versorgung mit PS5 hat sich gegen Ende des letzten Jahres verbessert. Und ich freue mich, mitteilen zu können, dass der Dezember der bisher größte Verkaufsmonat für die PS5-Konsole“, so PlayStations Jim Ryan kürzlich. Jeder, der eine PS5 haben möchte, sollte es „fortan leichter“ haben, sie im Handel zu finden, so der SIE-Präsident.

Die PS5 befindet sich weltweit auf dem Vormarsch. Mit über 32 Millionen Auslieferungen seit dem Launch Ende 2020 und den 7,1 Millionen PS5-Auslieferungen allein in den drei Monaten von Oktober bis Dezember 2022 konnte Sony das bisher profitabelste Quartal abschließen.

Dieser Erfolg ist unter anderem auf die Beseitigung der Lieferschwierigkeiten zurückzuführen, was zu einem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen führte. Auch die First-Party-Produktionen liefen hervorragend, allen voran „God of War Ragnarök“.

