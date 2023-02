Titanfall: Eingestelltes Singleplayer-Projekt und Entlassungen bei Respawn?

Auch wenn sich die Community in den vergangenen Jahren immer wieder für ein mögliches „Titanfall 3“ einsetzte und die Entwickler von Respawn Entertainment ebenfalls mehrfach ihr Interesse an einem neuen Projekt bekundeten, wurde der Nachfolger bisher nicht offiziell angekündigt.

Dies soll offenbar aber nicht bedeuten, dass hinter verschlossenen Türen nicht an einem neuen „Titanfall“-Abenteuer gearbeitet wurde. Ganz im Gegenteil: Wie der für gewöhnlich gut vernetzte Industrie-Insider und Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtet, befand sich zwischenzeitlich ein weiterer Einzelspieler-Titel im „Titanfall“-Universum bei Respawn Entertainment in Entwicklung.

Wie ihm drei mit der Sachlage vertraute Quellen bestätigten, soll sich Electronic Arts aus nicht näher genannten Gründen dazu entschlossen haben, das Projekt einzustellen.

Bei Respawn Entertainment drohen offenbar Entlassungen

Weiter führte Schreier aus, dass rund 50 Menschen an dem neuen „Titanfall“ gearbeitet haben, die nun auf andere Projekte verteilt oder im schlimmsten Fall entlassen werden sollen. Eine offizielle Stellungnahme seitens Electronic Arts oder Respawn Entertainment zu dem Bericht von Bloomberg steht noch aus. Daher bleibt abzuwarten, welche Gründe zum Aus des Singleplayer-Projekts auf Basis der „Titanfall“-Marke geführt haben.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Respawn Entertainment an mehreren Projekten. So wird nicht nur der erfolgreiche Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt. Gleichzeitig arbeitet das Studio derzeit am finalen Feinschliff des kürzlich auf Ende April verschobenen Science-Fiction-Abenteuers „Star Wars Jedi: Survivor“.

Weitere Meldungen zum Thema:

Darüber hinaus wurden im vergangenen Jahr die laufenden Arbeiten an zwei weiteren „Star Wars“-Projekten bestätigt. Bisher wissen wir allerdings nur, dass wir es hier mit einem Strategie-Titel sowie einem First-Person-Shooter in der Welt von „Star Wars“ zu tun haben. Wann mit der offiziellen Enthüllung der beiden Projekte zu rechnen ist, ist nach wie vor unklar.

Quelle: Bloomberg

