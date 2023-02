Wild Hearts: Grafik-Modi, Offline-Gameplay und weitere Details zur Monsterhatz

Die beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X sind zwar in der Lage, Spiele mit einer 4K-Auflösung und 60 FPS darzustellen. Doch nicht immer kommen diese beiden Werte gleichzeitig zum Einsatz. Jüngstes Beispiel ist „Wild Hearts“, bei dem sich Spieler wahlweise für 4K oder 60 FPS entscheiden können.

In einer kürzlich auf Reddit veranstalteten AMA-Session verriet Lewis Harvey, Executive Producer von „Wild Hearts“, dass das Spiel auf der PS5 und Xbox Series X über zwei Grafikmodi verfügt. Dazu gehört der Performance Mode, der mit 1080p und 60 FPS läuft, und der Quality Mode, der das Spielgeschehen mit 4K und 30 FPS berechnen kann. Laut Lewis wird der erste Modus als Standardmodus von „Wild Hearts“ dienen.

Nähere Informationen darüber, welche Performance und Auflösung das Spiel auf der Xbox Serie S oder auf Konsolen der vergangenen Generation erreichen wird, wurden nicht geteilt.

Keine Mikrotransaktionen

Auch zu den Zusatzinhalten nach dem Launch wurden im Rahmen der AMA-Sitzung Details verraten. Laut Harvey sollten Spieler keine kostenpflichtigen Inhalte oder Mikrotransaktionen erwarten, womit sich der Titel von der „Monster Hunter“-Reihe unterscheidet, die viele kostenpflichtige (meist kosmetische) Inhalte und Erweiterungen wie „Iceborne“ und „Sunbreak“ erhielt. Die Zusatzinhalte für „Wild Hearts“ sollen hingegen kostenlos sein.

Zu den Inhalten, die nach der Veröffentlichung von „Wild Hearts“ hinzukommen, gehören beispielsweise neue Kemono. Das Basisspiel wird 20 Monster enthalten, da sich das Team für Qualität statt Quantität entschieden habe.

Auch heißt es, dass Kemono hin und wieder gegeneinander antreten und Mighty Kemono, stärkere Versionen früherer Monster, eingeführt werden. Und nach dem Abschluss der Hauptkampagne werden Spieler einen gefährlicheren Gegner namens Volatile herausfordern können.

Auch gut zu wissen: Es ist nicht notwendig, eine Internetverbindung aktiv zu halten, während Spieler „Wild Hearts“ allein in Angriff nehmen. Einzelspieler dürfen den Titel demnach vollständig offline genießen.

Ergänzend wurden während des AMAs weitere Informationen über die Mehrspieler-Features von „Wild Hearts“ und die Möglichkeiten der Charakteranpassung preisgegeben. Eine Zusammenfassung der Informationen findet ihr auf Reddit.

„Wild Hearts“ erscheint am 17. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

