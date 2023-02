WWE 2K23: Wargames und legendäre Superstars im neuen Gameplay-Trailer

Vor wenigen Tagen kündigte 2K Sports „WWE 2K23“ offiziell für die Konsolen sowie den PC an und bestätigte, dass der neue Ableger im März dieses Jahres erscheinen wird.

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des Wrestling-Spektakels stellte 2K Sports in dieser Woche einen weiteren Gameplay-Trailer bereit, der zum einen ausgewählte WWE-Legenden in das rechte Licht rückt. Darüber hinaus wird uns ein Blick auf den neuen Modus „Wargames“ ermöglicht, der in diesem Jahr erstmals mit von der Partie ist und sowohl im Solo-Modus als auch im Multiplayer ( 3 vs. 3 & 4. vs. 4) in Angriff genommen werden kann.

In „Wargames“ treten zwei Teams gegeneinander an und können dabei auch auf diverse Waffen wie Stühle, Tische und ähnliche Gegenstände zurückgreifen. Als Schauplatz fungieren zwei nebeneinanderliegende Ringe, die mit einem Stahlkäfig versehen wurden.

John Cena im Fokus des Showcase-Modus

Wie in der offiziellen Ankündigung bestätigt wurde, wird der Showcase-Modus in diesem Jahr die WWE-Legende John Cena in den Fokus rücken. Allerdings mit einem kleinen Twist. So übernehmt ihr die Kontrolle über Cenas härteste Konkurrenten und erlebt eine von Cena erzählte Geschichte, die sich über seine komplette rund 20-jährige Wrestling-Karriere erstreckt.

„Erweiterte Features, überwältigende Grafik und die ultimative WWE-Experience. Erobere den Ring mit einem breiten Kader an WWE-Superstars und -Legenden wie Roman Reigns, American Nightmare Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, Stone Cold Steve Austin und vielen anderen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„WWE 2K23“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung ist für eine Veröffentlichung am 17. März 2023 vorgesehen.

