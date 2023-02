Japan-Charts: PS5 hat die Nintendo Switch überholt

Gefühlt seit Jahren dominiert die Nintendo Switch den Konsolenmarkt in Japan. Jetzt gab es eine Kehrtwende: Nach langer Zeit schaffte es die PS5 in der letzten Januarwoche endlich, an die Spitze der japanischen Hardware-Charts zu gelangen. Und das sogar mit deutlichem Abstand, da sich die Sony-Konsole fast doppelt so oft wie die Switch OLED verkauft hat.

Genauer beschrieben kommt die Laufwerk-Variante der PlayStation 5 auf 53.256 verkaufte Einheiten. Das Modell ohne Laufwerk fand immerhin 9.652 Abnehmer. Bei Nintendos OLED-Version der Switch sind es „nur“ 28.787 Verkäufe. Zusammen mit der normalen Switch und der Lite-Version schafft es Nintendo auf 51.108 Exemplare – knapp unter der PS5.

Lange Zeit hielten sich die PS5-Verkäufe wegen des Lieferengpasses in Grenzen. Nun kann die Sony-Hardware endlich angemessene Zahlen vorweisen. Schon in den vergangenen Wochen war hier auf dem japanischen Markt ein Verkaufsanstieg bemerkbar. Und vor wenigen Tagen wies das multinationale Videospielunternehmen auf die mittlerweile bessere Verfügbarkeit hin.

PS5 mit Laufwerk – 53.256 Nintendo Switch OLED – 28.787 Nintendo Switch – 12.564 Nintendo Switch Lite – 9.757 PS5 ohne Laufwerk – 9.652 PS4 – 1.061 Xbox Series S – 830 Xbox Series X – 435 New 2DS XL – 64

Forspoken auf dem dritten Platz

Bei den Videospielcharts ist Nintendo weiterhin stark überlegen. Nur „Forspoken“ konnte sich in die Top 10 einreihen, der Rest wird von Switch-Titeln besetzt. Allerdings verkaufte sich das zauberhafte Action-RPG nicht gut: Wegen nur rund 29.000 Verkäufen reichte es nur für Platz drei. Allerdings handelt es sich hierbei nur um Einzelhandelsverkäufe, weshalb die Auflistung nicht besonders aussagekräftig ist.

[Switch] Story of Seasons: A Wonderful Life – 40.759 [Switch] Pokémon Karmesin & Purpur – 37.265 [PS5] Forspoken – 29.055 [Switch] Fire Emblem Engage – 28.422 [Switch] Splatoon 3 – 14.844 [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 13.138 [Switch] Disgea 7 – 10.359 [Switch] Minecraft – 8.399 [Switch] Nintendo Switch Sports – 8.231 [Switch] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 6.041

Quelle: Famitsu

