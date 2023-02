PlayStation 5: Sony möchte den Wechsel von PS4-Nutzern auf die PS5 beschleunigen

Im aktuellen Geschäftsbericht wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass es dem Unternehmen ab sofort darum gehen wird, PS4-Nutzer schnellstmöglich von einem Wechsel auf die PS5 zu überzeugen. Ein Unterfangen, das unter anderem mit einer kleinen Marketing-Kampagne in Angriff genommen wird.

Nachdem die PlayStation 5 über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren rund um den Globus mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte, wies Sony Interactive Entertainment kürzlich darauf hin, dass die Konsole ab sofort flächendeckend erhältlich ist.

Eine Entwicklung, die dazu führte, dass Sony Interactive Entertainment die Absatzprognose der Konsole im Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) von 18 auf 19 Millionen ausgelieferte Einheiten erhöhte. Wie es im aktuellen Geschäftsbericht heißt, geht es Sony Interactive Entertainment in den kommenden Monaten nicht nur darum, komplett neue Kunden für die PlayStation 5 zu begeistern.

Darüber hinaus möchte das japanische Unternehmen, jetzt wo die PS5 ohne Lieferengpässe verfügbar ist, den Wechsel von PlayStation 4-Bestandskunden auf die PlayStation 5 beschleunigen.

Werbevideo zeigt den unkomplizierten Wechsel auf die neue Konsole

Hierfür startete Sony Interactive Entertainment in dieser Woche eine kleine PR-Kampagne, mit der den Spielern und Spielerinnen verdeutlicht werden soll, dass der Wechsel von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 recht unkompliziert von statten geht. So steht auf dem offiziellen PlayStation Blog beispielsweise ein Special für neue PS5-Besitzer bereit, das in leicht verständlichen Schritten erklärt, wie die eigenen Daten von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 übertragen werden können.

Den kompletten Artikel zu diesem Thema findet ihr hier. Ergänzt wurde das Special durch ein kurzes Video, in dem darauf hingewiesen wird, dass auch die in der Regel kostenlosen Upgrades von der PlayStation 4-Fassung eines Spiels auf die PlayStation 5-Version unkompliziert über die Bühne gehen.

Abschließend wird in dem Video kurz auf die Vorzüge der aktuellen Sony-Konsole eingegangen – darunter Features wie das 3D-Audio oder die exklusiven Funktionen des DualSense-Controllers, die für eine noch intensivere Spielerfahrung sorgen.

Aktuell ist die PlayStation 5 in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich: Der Standard-Ausgabe mit einem optischen Laufwerk, die für rund 550 Euro erhältlich ist, sowie der 100 Euro günstigeren Digital-Edition, die ohne Laufwerk ausgeliefert wird.

Unbestätigten Berichten zufolge wird sich Sony Interactive Entertainment auf kurz oder lang jedoch auf ein PS5-Modell konzentrieren, das mit einem optional erhältlichen Laufwerk angeboten wird und sich bereits in den Händen der Entwickler befindet.

