Resident Evil 4 Remake: Ashley wird anhänglicher – Capcom begründet Entscheidung

Das Remake von „Resident Evil 4“ orientiert sich zwar grundlegend am Horrorklassiker aus dem Jahr 2005. Gleichzeitig wollten die Entwickler einige Modifikationen und Verbesserungen einbringen, die mitunter einen Einfluss auf das Gameplay haben.

Dazu gehören Änderungen an der KI-Begleiterin Ashley Graham, die nicht mehr wie ein Inventar an irgendeiner Stelle abgestellt werden kann. Spieler sind im Remake von „Resident Evil 4“ zwar in der Lage, ihr einige grundlegende Anweisungen zu geben. Doch sie wird Leon immer folgen, wohin er auch geht.

Es war wie eine Verschwendung

Im Original konnten Spieler Ashley an einer sicheren Stelle absetzen, um vor ihr liegende Feinde auszuschalten. Warum sich das Team für die Konzeptänderung entschied, erklärten Yasuhiro Ampo und Kazunori Kadoi vom Entwicklerteam in einem Gespräch mit dem Magazin Game Informer.

„Wir wollten sie als Charakter an deiner Seite haben, damit sie einen Eindruck hinterlässt“, so Ampo. „Und als Spiel war es in gewisser Weise lustig, dass sie sich versteckt hat, während man im Original gekämpft hat. Aber eine Figur wie Ashley zu haben und sie dann für eine Weile einfach verschwinden zu lassen, fühlte sich wie eine Verschwendung an. Das wollten wir in der Neuauflage vermeiden.“

Kadoi fügte hinzu: „Wenn man eine KI macht, will man nicht, dass sie einem in die Quere kommt. Aber wenn man sie einfach vergessen kann und sie auf sich selbst aufpasst, hat man nicht das Gefühl, dass man sie wirklich beschützt. Es ist schwierig, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Aspekten zu finden.“

Ashley revanchiert sich dafür, dass Spieler sie ständig im Auge behalten müssen, mit einigen nützlichen Aktionen, die bei den Umgebungshindernissen zum Einsatz kommen. Diese Koop-Hindernisse können schon lange vor der Rettung von Ashley gefunden werden und geben den Spielern einen Grund, Gebiete wieder zu besuchen, um sie mit Ashleys Hilfe weiter zu erkunden. „Wir wollten, dass sich das Spiel verändert, wenn Ashley bei dir ist“, so Ampo.

Achtet auf Entführer

Ashley verfügt im Remake über keinen Gesundheitsbalken. Steckt sie zu viele Treffer ein, fällt sie in einen Zustand, in dem sie vom Spieler wieder auf die Beine gebracht werden muss. Verstreicht diese Chance und Ashley wird erneut getroffen, ist das Spiel vorbei.

Zudem kann Ashley von Feinden aufgesammelt und weggetragen werden, was ebenfalls zum Scheitern führt, wenn sie sich zu weit von Leon entfernt. Dieser kann allerdings eingreifen, entweder durch das Erschießen des Entführers oder, in einer neuen Variante, durch eine Nahkampfexekution – indem er sein Messer in den Hals des Gegners stößt und so Ashley befreit.

„Resident Evil 4 Remake“ wird am 24. März 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC über Steam veröffentlicht. Vorbestellungen sind unter anderem über Amazon* möglich.

