Resident Evil 4 Remake: Entwickler-Video zeigt den neuen Brute, Kämpfe und mehr

In diesem Jahr feiern gleich zwei ikonische Vertreter des Survival-Horror-Genres ihr Comeback. Zum einen haben wir es hier mit dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Remake zu „Dead Space“ zu tun.

Darüber hinaus bereitet sich Capcom aktuell auf den Release des „Resident Evil 4 Remakes“ vor, das im nächsten Monat für die Konsolen und den PC erscheint. Zum Abschluss der Woche stellte der japanische Publisher in Zusammenarbeit mit den Kollegen der GameInformer ein neues Entwickler-Video bereit, in dem die kreativen Köpfe hinter dem „Resident Evil 4 Remake“ ein wenig über ihre Arbeit sprechen.

Zudem warten neue Spielszenen auf interessierte Spieler und Spielerinnen, die unter anderem den bekannten Kettensägen-Boss zeigen. Doch damit nicht genug. Auch ein ganz neuer Gegner wird euch vorgestellt: Der Brute.

Entwickler experimentierten mit unterschiedlichen Konzepten

Zur Rückkehr des Kettensägen-Bosses führte Art-Director Hirofumi Nakaoka aus, dass die Entwickler hier verschiedene Konzepte ausarbeiteten und sich anschließend für den besten Entwurf entschieden: „Wir haben viele verschiedene Dinge mit ihm ausprobiert, aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Also gingen wir zurück und spielten noch einmal das Original und sahen uns den Kettensägen-Dorfbewohner noch einmal an- Da wurde uns klar, dass er ziemlich normal ist. Er sieht aus wie ein normaler Typ, aber er hat eine Kapuze auf dem Kopf und hält eine Kettensäge.“

„Wenn er wirklich muskulös wäre oder unmenschlich aussähe, während er die Kettensäge hält, wäre er einfach ein Monster. Es ist nicht beängstigend. Wenn es jemanden gibt, der so aussieht, als müsste er Intellekt haben, aber er trägt eine Kapuze und hält eine Kettensäge in der Hand, dann ist das beängstigend.“

Beim Brute hingegen handelt es sich um einen komplett neuen Gegner, der einen Kuhkopf trägt und euch mit einem schweren Hammer zu Leibe rückt. „Der Hintergrund für die Erstellung dieses Charakters war nicht, dass wir einfach einen neuen Charakter hinzufügen wollten“, wurde zum Brute ausgeführt. „Dieser Charakter wurde später in der Entwicklung erstellt. Gegen Ende der Entwicklung. Im Grunde war das Spiel also ziemlich vollständig. An diesem Punkt könntest du das Spiel durchspielen.“

„Aber als wir das Spiel durchspielten, hatten wir das Gefühl, dass es einige Stellen gab, an denen wir einen anderen Feind haben wollten. Einen stärkeren, zäheren Feind, der vielleicht so etwas wie einen Hammer herumschwingt.“

Das Remake zu „Resident Evil 4“ erscheint am 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

