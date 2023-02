WWE 2K23: Neues Gameplay-Video zeigt Ronda Rousey & weitere Athleten in Aktion

Den Start in das Wochenende versüßten uns 2K Sports und die Entwickler von Visual Concepts mit einem umfangreichen Gameplay-Video zu "WWE 2K23". Dieses zeigt verschiedene WWE-Superstars in Aktion und ermöglicht uns zudem einen Blick auf den neuen "Wargames"-Modus.

Vor wenigen Tagen kündigten der Publisher 2K Sports und die Entwickler von Visual Concepts den Wrestling-Titel „WWE 2K23“ offiziell für die Konsolen und den PC an.

Kurz vor dem Start in das Wochenende versorgte man uns mit einem neuen Gameplay-Video zu „WWE 2K23“, das es auf eine Länge von mehr als neun Minuten bringt und in Zusammenarbeit mit der GameInformer veröffentlicht wurde. Zu den Inhalten, die in dem neuen Gameplay-Video zu sehen sind, gehört zum einen der „Wargames“-Modus, der in diesem Jahr erstmals mit von der Partie ist und in zwei Ringen, die sich in einem Stahlkäfig befinden, reichlich Action verspricht.

Zudem haben ausgewählte Superstars wie Cody Rhodes, Ronda Rousey, Seth Rollins und Rhea Riplay einen Auftritt.

Was hat es mit dem neuen Wargames-Modus auf sich?

Wer die WWE regelmäßig verfolgt, wird mit den Eigenheiten des „Wargames“-Modus bereits vertraut sein. Für Neulinge möchten wir die Regeln kurz zusammenfassen. Im „Wargames“-Modus, der sowohl alleine als auch im Multiplayer bestritten werden kann, stehen sich zwei Teams gegenüber, die aus jeweils drei oder vier Mitgliedern bestehen. Als Schauplatz der „Wargames“ fungieren zwei Ringe, die von einem riesigen Stahlkäfig umzäunt sind.

Die beiden ersten Athleten beginnen das Match im Käfig und je nachdem, welches der beiden Teams im Vorteil ist, kommt nach einiger Zeit ein anderer Athlet hinzu und kann eine Waffe einbringen. Dieser Vorgang setzt sich fort, bis sich beide Teams in voller Stärke im Ring befinden. Anschließend geht es darum, einen Pin zu erzielen und den Sieg davonzutragen.

„WWE 2K23“ erscheint am 17. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

