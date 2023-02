Filme & Serien: Diese Videospiel-Verfilmungen starten 2023

Auch in diesem Jahr wagen wieder einige bekannte Videospiel-Franchises den Sprung in den Film- und Serienbereich. Auf welche Games-Adaptionen ihr euch in 2023 freuen dürft, das verraten wir euch in diesem Artikel.

Wie bereits im vergangenen Jahr, warten selbstverständlich auch in 2023 wieder verschiedene Videospiel-Verfilmungen auf uns, sowohl in Film- als auch in Serienform, als Live-Action- und Animationsumsetzung. Wir stellen euch in den nachfolgenden Zeilen die Games-Adaptionen vor, auf die ihr euch aller Voraussicht nach im Laufe diesen Jahres freuen dürft.

The Legends of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War

Start: 6. Januar 2023 bei Crunchyroll

Die junge Soldatin Lavian Winslet stammt aus Nord-Ambria, der ärmsten Region Zemurias. Sie will sowohl ihre Heimat beschützen als auch ihren Familiennamen wieder reinwaschen, weshalb sie sich den Northern Jaegers, einer Militäreinheit, anschließt. Nur kurze Zeit später wird sie, gemeinsam mit ihren Kameraden Iseria, Marty und Talion, mit einer überaus riskanten Spezialoperation betraut. Diese soll unseren Helden alles abverlangen.

Die Wurzeln der der Anime-Serie zugrundeliegenden JRPG-Reihe reichen bis in die späten 1980er zurück. Nun nimmt sich das traditionsreiche Animationsstudio Tatsunoko Production („Ping Pong the Animation“) dem jüngsten Projekt der Franchise an. „The Legend of Heroes: Trials of Cold War – Northern War“ entsteht unter der Regie von Hidekazu Sato („Nobunaga the Fool“) und soll letztendlich insgesamt aus 12 Episoden bestehen.

NieR: Automata Ver1.1a

Start: 7. Januar 2023 bei Crunchyroll

In der fernen Zukunft haben sich die Überreste der Menschheit nach einer Alieninvasion der Erde in das Weltall zurückgezogen. Doch nun soll der finale Gegenschlag erfolgen und zu diesem Zweck sollen mächtige Androiden den blauen Planeten zurückerobern. Zu ihnen gehören auch 2B und 9S, die für die letzten Menschen die Erdoberfläche bereisen. Während ihrer Odyssey kommen sie auch Geheimnissen auf die Spur, die alles, woran sie glaubten, auf den Kopf stellen soll.

Der Action-RPG-Hit von Square Enix und PlatinumGames („Metal Gear Rising: Revengeance“) konnte schnell die Herzen zahlreicher Spieler sowie Spielerinnen erobern. In der Anime-Serie wird die bekannte Story der Vorlage allerdings nicht 1:1 umgesetzt. Stattdessen bestand Schöpfer Yoko Taro darauf, dass das Studio A-1 Pictures („Lycoris Recoil“) und Regisseur Ryouji Masuyama („Great Pretender“) mit „NieR: Automata Ver1.1a“ eine eigenständige Geschichte erzählen. Gegenwärtig befindet sich die Videospiel-Verfilmung noch auf unbestimmte Zeit in einer Zwangspause, doch die ersten drei Episoden machen definitiv Lust auf mehr.

The Last of Us

Start: 16. Januar 2023 bei Sky Deutschland & WOW

Seit es vor 20 Jahren zu einer verheerenden Pandemie kam, die auf eine Pilz-Infektion zurückgeht, verschanzen sich die letzten Überreste der Menschheit in Quarantänezonen (QZ). Unter ihnen befindet sich auch Schmuggler Joel, der gemeinsam mit seiner Freundin Tess den Auftrag erhält, ein junges Mädchen namens Ellie aus der QZ Boston herauszuschaffen. Es ist der Beginn einer gewaltigen Reise, die dem Trio wirklich alles abverlangen soll.

Bereits seit Jahren wird an einer Verfilmung des PlayStation 3-Hits „The Last of Us“ gearbeitet und nachdem ein Kinofilm bereits scheiterte, erhielt eine Serienadaption grünes Licht. Craig Mazin („Chernobyl“) und Neil Druckmann, der Autor der Games-Vorlage, taten sich zusammen, um für den US-Sender HBO das erste Spiel der Reihe in insgesamt acht Episoden umzusetzen. Unseren Ersteindruck zur Serie könnt ihr euch hier durchlesen.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Start: 30. März 2023 im Kino

Der trickreiche Dieb Edgin versammelt eine Gruppe Abenteurer um sich, damit sie gemeinsam ein mächtiges Artefakt an sich bringen können. Dieses droht, in die falschen Hände zu geraten, was fatale Folgen für die gesamte Welt haben könnte. Die ungleiche Truppe muss dabei nicht nur eine gefährliche Reise auf sich nehmen, sondern auch einen fatalen Fehler aus ihrer eigenen Vergangenheit korrigieren, denn es geht auf ihre Kappe, dass der Weltuntergang kurz bevorsteht.

In der Vergangenheit versuchte sich unter anderem bereits Uwe Boll an einer Verfilmung des Kultspiels, doch die beiden Regisseure John Francis Daley („Game Night“) und Johnathan Goldstein („Kill the Boss“) wollen alte Fehler nicht wiederholen. Die bisher veröffentlichten Trailer deuten auf ein unterhaltsames Fantasy-Abenteuer hin, das mit flotten Sprüchen und einem gut aufgelegten Cast rund um Chris Pine („Star Trek“) punkten könnte.

Der Super Mario Bros. Film

Start: 6. April 2023 im Kino

Auch der wohl berühmteste Klempner der Welt bekommt dieses Jahr einen neuen Kinofilm spendiert: In „Der Super Mario Bros. Film“ verschlägt es Mario und seinen Bruder Luigi an einen ihnen unbekannten Ort, an dem allerlei kuriose Lebewesen wohnen. Nach einiger Zeit erreichen sie das Pilz-Königreich, das von Prinzessin Peach regiert wird. Der Frieden soll jedoch nicht lange währen, denn Bösewicht Bowser greift nach der Macht in diesem Land.

Nachdem die erste Filmadaption von Nintendos legendärer Videospielmarke bis heute zu den schlechtesten Games-Verfilmungen aller Zeiten zählt, könnte das japanische Traditionsunternehmen das Ruder diesmal erfolgreich herumreißen. In Kooperation mit Illumination Entertainment („Ich – Einfach unverbesserlich“) entsteht diesmal ein Animationsfilm, der von Aaron Horvath („Teen Titans Go!“) und Michael Jelenic („The Batman“) inszeniert wird.

Gran Turismo

Start: 10. August 2023 im Kino

Mit „Gran Turismo“ wagt noch ein PlayStation-Titel den Sprung auf die große Leinwand. Im gleichnamigen Kinofilm geht es um einen Spieler des Racing-Games, dessen Weg vom Amateur zum Profi gezeigt wird. Nachdem er einige Wettbewerbe gewinnen konnte, ist er auf dem besten Weg, ein Profirennfahrer zu werden. Die Story des Films basiert lose auf der Lebensgeschichte des britischen Rennfahrers Jann Mardenborough.

Für die erste Verfilmung der gefeierten Games-Reihe, für die es bereits vor gut zehn Jahre erste Pläne gab, arbeiten Sony Pictures und PlayStation Productions zusammen. Als Regisseur fungiert Neill Blomkamp („District 9“). In den Hauptrollen sind unter anderem David Harbour („Stranger Things“) und Orlando Bloom („Fluch der Karibik“-Reihe) zu sehen.

Alice Gear Aegis Expansion

Start: April 2023 bei ?

„Alice Gear Aegis Expansion“ ist die Verfilmung eines Mobile-Games, das vergangenes Jahr auch eine Konsolen-Portierung erhalten hatte, die 2023 ebenfalls bei uns im Westen veröffentlicht werden soll. Im Spiel geht es um eine Gruppe junger Frauen, die in riesigen Kampfmaschinen eine Alieninvasion zurückschlagen müssen.

Die Anime-Serie startet voraussichtlich im April 2023 im japanischen TV, wobei noch nicht bekannt ist, ob es außerhalb des Inselstaats einen Simulcast geben wird. Regie beim Projekt, das im Animationsstudio Nomad („Dropkick on My Devil!“) entsteht, führt Hirokazu Hanai („Mirai Nikki“). Die ersten fünf Minuten des Anime könnt ihr euch hier bereits ansehen.

ARK: The Animated Series

Start: 2023 bei ?

Bereits vor einigen Jahren wurde mit „ARK: The Animated Series“ eine Zeichentrickserie zum gleichnamigen beliebten Survival-Game angekündigt. In der Verfilmung verschlägt es Spiel-Protagonistin Helena Walker und einen weiteren Überlebenden auf eine geheimnisvolle Insel, die von Dinosauriern bevölkert wird. Doch nicht nur das, denn es gibt dort ebenfalls seltsame Stämme und mysteriöse Technologien. Werden sie wieder in ihre Welt zurückkehren können?

Die Animationsserie, bei der gegenwärtig noch nicht klar ist, bei welchem Anbieter sie zu sehen sein wird, entsteht als Gemeinschaftsproduktion von Lex and Otis Animation Studio („Trese“) und Studio Wildcard („ARK: Survival Evolved“) unter der Regie von Jay Oliva („Batman: The Dark Knight Returns“). Im englischen Original wird die Show mit einem hochkarätigen Sprechercast aufwarten, dem etwa Gerard Butler, Russell Crowe, Vin Diesel und Karl Urban angehören.

Collar × Malice

Start: 2023 (Japan)

In Shinjuku geht die Angst um, denn eine geheimnisvolle Organisation verbreitet Terror in der Stadt. Ein junger Polizist soll der Sache auf den Grund gehen, allerdings tappt er letztendlich in eine Falle: Ein giftiges Halsband wird ihm umgehängt und die Zeit läuft ihm davon. Kurz darauf trifft er auf fünf Fremde Menschen, die ihm dabei helfen könnten, den mysteriösen Geschehnissen und der Wahrheit hinter diesen endlich auf den Grund zu gehen.

Die Visual-Novel „Collar × Malice“ erschien ursprünglich im Jahr 2016 exklusiv für die PlayStation Vita und wurde später auch für die Nintendo Switch veröffentlicht. Im Laufe des Jahres startet in Japan ein Anime-Kinofilm zum Game, der im Studio DEEN („Ranma ½“) produziert wird. Im japanischen Original sind als Synchronsprecher unter anderem Masakazu Morita (Whis in „Dragon Ball Super“) und Yūki Kaji (Eren Jäger in „Attack on Titan“) zu hören.

Knuckles the Echidna

Start: 2023 bei Paramount+

Im erfolgreichen Kinofilm „Sonic the Hedgehog 2“ feierte Knuckles sein Live-Action-Debüt und kam darin ziemlich gut bei den Fans an. Nun soll das Film-Universum, das auf den beliebten SEGA-Games basiert, ausgebaut werden und eine „Knuckles the Echidna“-Serie soll den Anfang machen. Worum es in der Story gehen soll, ist aktuell noch unklar.

Ebenfalls unbekannt ist gegenwärtig noch, wann die Serie starten soll. Sicher ist dafür bereits, dass die Show exklusiv beim noch relativ jungen Streaming-Service Paramount+ („Star Trek: Strange New Worlds“) an den Start gehen und im englischsprachigen Original Idris Elba („Luther“) erneut Knuckles sprechen wird.

Auf welche Videospiel-Verfilmung freut ihr euch in 2023 besonders?

