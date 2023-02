Apex Legends: Season 16 führt Team-Deathmatch und weitere Neuerungen ein

Mit Einführung der 16. Season wird sich im Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment einiges ändern. Was genau, hat das amerikanische Studio heute bekanntgegeben.

Am Valentinstag geht „Apex Legends“ bereits in Runde Nummer 16. Die neue Season bringt einen zeitlich limitierten TDM-Modus mit sich, in dem zwei Teams bestehend aus sechs Spielern gegeneinander antreten. Gespielt wird auf drei Maps namens Skull Town, Party Crasher und Habitat 4.

Genau drei Wochen später, den 7. März, führt das Entwicklerteam eine neue Playlist ein. Hier werden abwechselnd die Spielmodi TDM, Kontrolle und Gun Run angeboten.

Nemesis lädt sich durchs Feuern auf

Zum Waffenarsenal gesellt sich ein Salvensturmgewehr mit der Bezeichnung „Nemesis“. Durch Betätigen der Feuertaste gibt sie vier Schüsse ab, zudem kann der Abzug gedrückt gehalten werden – anders als bei der Schierling. Ein weiteres Merkmal: Die Waffe lädt sich durch anhaltendes Feuer auf und verliert diese wieder, wenn sie eine Minute lang nicht benutzt wird.

Neben dem neuen Modus und der neuen Waffe überarbeitet Respawn das Klassensystem. Dadurch übernehmen die Legenden genau definierte Klassenrollen, wodurch der Spieler von exklusiven Vorteilen profitiert. Genauere Infos dazu folgen später in dieser Woche.

Das sind die fünf Klassen:

Angreifer

Plänkler

Aufklärer

Kontrolleur

Unterstützer

Ebenfalls neu ist ein anfängerfreundliches Match-System. Neueinsteiger kommen dadurch in eine spezielle Warteschlange und werden einer Runde zugeordnet, die Bots beinhaltet. So können sie sich stressfrei mit den Spielmechaniken vertraut machen.

Related Posts

Weil gerade der vierte Jahrestag von „Apex Legends“ anstand, gibt es in den ersten beiden Wochen mehrere Anmeldeboni für die Community. Unter anderem können sie durch ein thematisches Paket einen Crypto-Gegenstand freischalten. Wer sich hingegen zwischen dem 21. und 28. Februar einloggt, schaltet ein Themenpaket von Ash frei.

Zum Abschluss noch der Launch-Trailer zu Revelry:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Apex Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren