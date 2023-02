Armored Core 6: Entwickler über den Schwierigkeitsgrad und dynamische Bosskämpfe

In einem Interview sprachen die Entwickler von From Software über die Ziele, die bei den Arbeiten an "Armored Core 6: Fires of Rubicon" verfolgt werden. Dabei hob Produzent Yasutaka Ogura vor allem die beeindruckenden Bosskämpfe hervor.

Mit „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ geht die langlebige Mech-Action des japanischen Entwicklerstudios From Software in diesem Jahr in ihre nächste Runde.

Im Rahmen der Taipeh Game Show 2023 gab der für den neuen Ableger verantwortliche Produzent Yasutaka Ogura ein ausführliches Inteview, in dem er auf die spielerischen Elemente von „Armored Core 6“ einging. Wie Ogura ausführte, geht es From Software ein weiteres Mal darum, einen Titel abzuliefern, der die Spieler und Spielerinnen gehörig fordert.

„Unsere Herangehensweise an das Problem des Schwierigkeitsgrads in Armored Core 6 unterscheidet sich geringfügig von anderen Titeln, da das markanteste Merkmal der Armored Core-Serie die Kombination von Teilen ist, mit denen die Mechs der Spieler angepasst werden“, so Ogura.

Auch in „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ steht ihr also wieder vor der Aufgabe, eure Kampfroboter kontinuierlich zu verbessern, um sie auf die vor euch liegenden Herausforderungen zuzuschneiden.

Bosskämpfe setzen dynamische Strategien voraus

Zu den Highlights von „Armored Core 6“ werden einmal mehr die Bosskämpfe gehören, bei denen ihr eure Strategien laut Ogura regelmäßig anpassen müsst, um am Ende den Sieg davonzutragen. Dabei sollen verschiedene Gameplay-Mechaniken zurückkehren, die Fans bereits aus früheren „Armored Core“-Spielen kennen.

„Bosskämpfe in From Software-Spielen erfordern oft eine genaue Beobachtung der feindlichen Bewegungen, um den kleinen Hinweis zu erkennen, damit Sie genau wissen, wann Sie angreifen und wie Sie am besten vorgehen. Das ist in diesem Titel sicherlich wieder der Fall. Daher bin ich zuversichtlich, dass unsere Benutzer die Bosskämpfe äußerst unterhaltsam finden werden“, führte Ogura aus.

Und weiter: „Aufgrund des Einsatzes von Mechs haben sowohl der Spielercharakter als auch die feindlichen Charaktere extrem dynamische Bewegungen. Als Roboter wird ihre Dynamik nur durch die Aggressivität ihrer Bewegung übertroffen. Vor allem die Angriffsdistanz ändert sich häufig, von Nah zu Fern, dann von weit zurück zu nah. In dieser Hinsicht dient die dynamische Action dieser Kampfszenen wirklich dazu, die Spieler auf Trab zu halten.“

„Armored Core: Fires of Rubicon“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

