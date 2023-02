Dead Space Remake: Trailer feiert die Wertungen – Motive plant weiter mit der Marke

Wie die Entwickler der EA Motive Studios in einem aktuellen Statement verrieten, würde das Studio gerne weiter an der "Dead Space"-Reihe arbeiten und berät nach einem Urlaub über die nächsten Schritte. Mit einem Accolades-Trailer werden zudem die Testwertungen des kürzlich veröffentlichten Remakes zelebriert.

Zu den ersten Software-Highlights des noch recht jungen Videospieljahres 2023 gehörte das Remake zum 2008 veröffentlichten Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“.

Sowohl von der Spielepresse als auch von der Gaming-Community wurde das Remake sehr positiv aufgenommen. So bringt es die PlayStation 5-Version der „Dead Space“-Neuauflage auf Metacritic beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 88 Punkten. Am Wochenende wurde nicht nur ein kurzer Accolades-Trailer veröffentlicht, mit dem PlayStation und Electronic Arts die Testwertungen der internationalen Spielepresse feiern.

Darüber hinaus sprachen die Entwickler der Motive Studios in einem aktuellen Statement über die Zukunft der „Dead Space“-Reihe und wiesen noch einmal darauf hin, dass sie auf kurz oder lang gerne an weiteren „Dead Space“-Projekten arbeiten möchten.

Dead Space-Entwickler gönnen sich eine verdiente Pause

Demnach unterhält EA Motive laut eigenen Angaben mehrere Teams. Während ein Team aktuell am 2022 angekündigten „Iron Man“-Projekt arbeitet, gönnen sich die Entwickler des „Dead Space“-Remakes erst einmal ihren verdienten Urlaub. Anschließend möchte das Team zusammenfinden und über seine nächsten Schritte beraten. Im Mittelpunkt der Diskussionen wird dabei natürlich auch die „Dead Space“-Marke stehen.

„Sowohl intern als auch extern haben wir kommuniziert, dass wir unsere Arbeiten an der Dead Space-Franchise gerne fortsetzen würden“, so die Motive Studios. „Unsere Kerngruppe ist von der Marke begeistert und wir müssen darüber beraten, was der richtige nächste Schritt für uns ist. Es gibt zahlreiche Faktoren, die auf Studio- und Unternehmensebene berücksichtigt werden müssen.“

„Zunächst wird sich das Team jedoch seinen wohlverdienten Urlaub nehmen und dann entscheiden, was als nächstes kommt“, führten die Entwickler aus und wiesen gleichzeitig darauf hin, dass sich die „Iron Man“-Marke bei dem Studio in guten Händen befindet.

Das Remake zu „Dead Space“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

