God of War Serie: Katherine Pope ist schon jetzt „beeindruckt“

Ihren aktuellen Eindruck von der "God of War"-Serie schilderte Katherine Pope in einem Interview mit Deadline. Bisher zeigt sie sich "sehr beeindruckt".

Mitte Dezember 2022 gab Prime Video eine „God of War“-Serie in Auftrag. Es handelt sich um eine gemeinschaftliche Produktion, an der neben Amazon selbst PlayStation Productions und Sony Pictures Television beteiligt sind.

Noch in einer frühen Phase

Katherine Pope, die Präsidentin von der letztgenannten Firma, verlor gegenüber Deadline ein paar weitere Worte zur geplanten Serie. Dabei machte sie klar, dass alle Werte der Spielreihe beibehalten, aber zusätzlich erweitert werden. Außerdem befindet sich die Produktion noch in den Kinderschuhen.

„Wir arbeiten an God of War, dem PlayStation-Titel, der sich noch in einem frühen Stadium befindet. Ich kenne das Spiel ziemlich gut und bin sehr beeindruckt von dem, was sie bereits tun, wenn es darum geht, die Welt auszubauen und zu erweitern, alle Werte des Spiels beizubehalten, sie aber auch so zu erweitern, dass es eine wirklich befriedigende Show wird, wenn man das Spiel nicht kennt.“

Es sollen also nicht nur passionierte Fans des Reboots aus dem Jahr 2018 angesprochen werden, sondern auch Neueinsteiger. Diese Aussage deckt sich mit der von Vernon Sanders, Head of TV bei Amazon Studios: Kurz nach der Ankündigung erkärte er, dass sie der Vorlage treu bleiben, aber auch Neulinge berücksichtigen.

Wie erfolgreich eine Videospieladaption sein kann, zeigt aktuell die „The Last of Us“-Serie. Zudem war im vergangenen Jahr der „Uncharted“-Kinofilm ein regelrechter Hit. Inzwischen sind die PlayStation-Marken also wesentlich relevanter für den Mainstream, weshalb mit weiteren Filmen und Serien zu rechnen ist.

Allerdings sei es nicht einfach, die Story eines Videospiels ins Fernsehen (oder ins Kino) zu bringen:“Ich glaube, die Leute denken, dass es einfacher ist, geistiges Eigentum zu entwickeln, aber in vielerlei Hinsicht ist es schwieriger, als eine originelle Idee zu entwickeln, weil man wissen muss, was der Kern ist, die unglaublichsten grundlegenden Teile des Ausgangsmaterials.“

Zudem müsse man wissen, was in einer gelungenen TV-Serie NICHT funktioniert und es müsse ein „eigenes Ding“ entstehen.

