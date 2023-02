Gran Turismo 7: Wurde von Anfang an mit PlayStation VR2 im Hinterkopf entwickelt

Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, das das Rennspiel "Gran Turismo 7" zu den Launch-Titeln von PlayStation VR2 gehören wird. Wie Serienschöpfer Kazunori Yamauchi in einem Interview verriet, wurde das Rennspiel von Anfang an mit PSVR2 im Hinterkopf entwickelt.

In diesem Monat erscheint mit PlayStation VR2 das neueste Virtual-Reality-Headset aus dem Hause Sony, mit dem die PlayStation-Macher eine neue Ära des VR-Gamings einläuten möchten.

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, wird das Rennspiel „Gran Turismo 7“ zu den Launch-Titeln des neuen VR-Headsets gehören und in einer angepassten Version für PlayStation VR2 erscheinen. Nachdem bereits bestätigt wurde, dass die VR-Version alle Inhalte bieten wird, die bereits im originalen „Gran Turismo 7“ mit von der Partie waren, ging Serienschöpfer Kazunori Yamauchi in einem Interview auf die Arbeiten an der PlayStation VR2-Umsetzung des Rennspiels ein.

Wie Yamauchi ausführte, wurde „Gran Turismo 7“ von Anfang an mit PlayStation VR2 im Hinterkopf entwickelt. Dies führte dazu, dass die Entwicklung der VR-Fassung recht unkompliziert verlief.

Arbeiten begannen nach der Fertigstellung von GT Sport

Yamauchi führte aus: „Am Ende der Entwicklung von Gran Turismo Sport haben wir mit Gran Turismo 7 begonnen und wollten das gesamte Spiel auf PSVR2 spielbar machen. Gran Turismo 7 unterstützt nativ 4K/60, aber wenn man sich solche Ziele setzt, unterstützt man natürlich auch Dinge wie VR. […] Das ist nichts Besonderes für Gran Turismo 7. Es ist eine Art Lehrbuchanwendung dieser Funktion.“

„Natürlich haben wir nicht erwartet, dass es sich einfach so ergeben würde“, ergänzte Yamauchi zur Darstellung in 120FPS auf PlayStation VR2. „Wir waren davon überzeugt, dass die Technik wirklich funktioniert. Wir dachten, wenn Sie sich etwas konzentrieren, können Sie vielleicht die geringere Auflösung am Rand bemerken, aber das können Sie wirklich nicht. Das haben wir entdeckt, als wir daran gearbeitet haben, all das zu entwickeln.“

PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023.

Quelle: GT Planet

