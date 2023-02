Hogwarts Legacy: Zauber-Rollenspiel verzichtet auf Romanzen

In dem kommenden „Hogwarts Legacy“ sollen die Spieler ihren Charakter so ausleben können, wie sie es möchten. Auf Romanzen muss dabei jedoch verzichtet werden.

Schon bald können sich die ersten Spieler in das Rollenspiel „Hogwarts Legacy“ stürzen. Für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint der Titel bereits am 10. Februar, der Early Access durch den Kauf der Deluxe Edition beginnt jedoch schon am 7. Februar.

Auf ein beliebtes Feature aus Rollenspielen wurde bei dem Zauber-Abenteuer jedoch verzichtet. Wie die Entwickler in einem Interview bestätigt haben, wird es in „Hogwarts Legacy“ keine Optionen für Romanzen geben.

Keine Liebe in der Zauberschule Hogwarts

Narrative Lead Moira Squier und Game Designer Kelly Murphy haben in einem Interview mit den Kollegen von GamePro auf die Frage nach der Liebe in „Hogwarts Legacy“ geantwortet. Während die Liebeleien auch in den „Harry Potter“-Büchern und –Filmen eine Rolle spielen, wird in dem kommenden Spiel jedoch bewusst darauf verzichtet. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden“, so Moira Squier. „Es gibt keine Art, es gut zu machen, immerhin seid ihr der Protagonist im Spiel und könnt alles sein. Wir wollen, dass ihr sein könnt, wie ihr wollt. […] Das wäre [mit Romanzen] zu schwer zu managen.“

„Das und die Tatsache, dass ihr praktisch ein 15-jähriges Kind spielt“, fügte Kelly Murphy hinzu. „Es gibt Sachen, die wir thematisch einfach nicht anfassen wollten. Ihr könnt euch aber mit Charakteren anfreunden und sie kennenlernen und innerhalb dieser Freundschaft auch Entscheidungen treffen.“ Andere Charaktere sprechen im Hintergrund zwar von ihren Freunden und Partnern, im Spiel selbst soll das Thema jedoch keine große Rolle einnehmen.

Kurz vor dem Launch des Spiels wurde auch ein neuer Trailer in deutscher Sprache veröffentlicht. Dieser liefert einen kleinen Vorgeschmack auf „Hogwarts Legacy“ und stellt einige Charaktere und Schauplätze vor. Das Rollenspiel erscheint am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC, bevor es am 4. April auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Am 25. Juli folgt die Version für die Nintendo Switch.

