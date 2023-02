Hogwarts Legacy: Video vergleicht Spielwelt mit Harry-Potter-Filmen

„Hogwarts Legacy“ spielt zwar lange vor der Zeit, in der Harry Potter in der Schule für Zauberei und Hexerei seine Abenteuer erlebte. Dennoch gibt es hinsichtlich des Schauplatzes Gemeinsamkeiten, die miteinander verglichen werden können.

Entsprechend machte sich ein Youtuber an die Arbeit und brachte sowohl Szenen aus dem Spiel als auch aus den „Harry Potter“-Filmen in ein Video und stellte sie gegenüber. Das Ergebnis ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Als Beispiel für eine solche Gegenüberstellung kann die Bibliothek genannt werden, in der sich Nachwuchszauberer und Hexen über Generationen hinweg aufhielten. Und auch das Außengelände eignet sich hervorragend für einen Direktvergleich.

Tests geben eine Kaufempfehlung

Während der Launch von „Hogwarts Legacy“ noch bis zum 10. Februar 2023 auf sich warten lässt, gingen heute die ersten Reviews an den Start, darunter auch der Test von PLAY3.DE, in dem Sven zu dem Schluss kam: „Vom ersten Augenblick in der Zauberschule an hatte mich das Setting in seinen Bann gezogen und dieser Ort ist im Spiel mindestens genauso magisch wie in der Vorlage.“

Auch international kam „Hogwarts Legacy“ gut an. Mit einem Metascore von momentan 86 bei mehr als 40 hinterlegten Tests gehört der Titel auf Metacritic zu den hochbewerteten Spielen des Jahres.

In „Hogwarts Legacy“ erleben Spieler ein magisches Abenteuer in einer Welt, die erstmals in den „Harry Potter“-Büchern bekannt wurde. Im Spielverlauf gilt es, den eigenen Charakter zu verbessern, Tränke zu brauen, Zaubersprüche zu meistern und neue Talente zu erlernen.

Spieler erleben die magische Welt der Zauberei im 19. Jahrhundert, während die Protagonistin oder der Protagonist der Schlüssel zu einem uralten und weltbedrohenden Geheimnis ist. Spieler suchen im Verlauf der Handlung Verbündete, bekämpfen die Mächte der Finsternis und entscheiden letztlich über die Zukunft der Zaubererwelt.

„Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One sowie die Switch sind zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr an der Reihe. Nachfolgend könnt ihr euch den Vergleich zwischen Spiel und Filmvorlage anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

