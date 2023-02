Horizon Call of the Mountain: PSVR2-Spiel hat finalen Entwicklungsstatus erreicht

In rund zwei Wochen erscheint das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Und zu den ersten Spielen, die für das kostspielige PS5-Zubehör auf den Markt kommen, gehört „Horizon Call of the Mountain“.

Eine Verzögerung müssen Spieler nicht befürchten. Denn wie die Entwickler heute feierlich bekanntgaben, hat das VR-Abenteuer den Gold-Status erreicht. Dieser macht deutlich, dass die grundlegende Entwicklung von „Horizon Call of the Mountain“ abgeschlossen ist.

Das Spiel ist damit verkaufsbereit, was aber nicht bedeutet, dass die Entwickler zwangsläufig ihren Urlaub antreten. Mit Updates und Patches können nachträglich Verbesserungen vorgenommen werden, falls diese nach der Gold-Meldung sichtbar werden.

„Wir freuen uns, euch heute eine aufregende Neuigkeit mitteilen zu können: Horizon Call of the Mountain ist GOLD! Es dauert nicht mehr lange, bis ihr euch in das Abenteuer stürzen könnt“, so Guerrilla im nachfolgenden Tweet:

We’re thrilled to share some exciting news today: Horizon Call of the Mountain has gone GOLD!

Not long to go before you can step into the adventure. #CalloftheMountain pic.twitter.com/8MZ6hZnZQi

— Guerrilla (@Guerrilla) February 6, 2023