Horizon Multiplayer: Stellenanzeige deutet auf Mobile-Release hin

Für das geplante Online-Projekt sucht Guerrilla Games einen Autor. Eine der Anforderungen für diese Stelle lautet: „mindestens ein veröffentlichtes, erzähllastiges Handy- oder Indie-Spiel oder mindestens ein Jahr in einem AAA-Studio“. Demnach können wir davon ausgehen, dass der „Horizon“-Multiplayer auch für das Smartphone geplant ist.

Eine Mobile-Veröffentlichung ist nicht unwahrscheinlich. Schließlich teilte PlayStation-CEO im Mai letzten Jahres mit, dass bis 2025 die Hälfte aller Titel zusätzlich für PC und Mobile herauskommen sollen. Gerade bei einem vermuteten Live-Service-Spiel wie hier ist davon auszugehen.

Die Arbeiten an einem Mehrspieler-Titel im „Horizon“-Universum bestätigten sich im vergangenen Dezember. Hier veröffentlichte das niederländische Sony-Studio mehrere Stellenausschreibungen, in der unter anderem von einem „Multiplayer-Publikum“ die Rede war.

Was wir bisher wissen

Mehrere Charaktere sollen spielbar sein, die über individuelle Fähigkeiten verfügen. Zudem sind neue Maschinen geplant, die ihr mittels „kooperativer Möglichkeiten“ bekämpfen dürft. Und auch menschliche Gegner haben ihren Auftritt. Im Übrigen soll wie in Sonys Einzelspieler-Erfahrungen der erzählerische Aspekt nicht zu kurz kommen.

Weitere Meldungen zum „Horizon“-Multiplayer:

Außerdem sprach Guerrilla Games von einem „einzigartigen stilisierten Look“, der kürzlich auf einem geleakten Artwork zu sehen war. Gleichzeitig tauchte ein zehnminütiges Gameplay-Video auf, das eine Alphaversion zeigte. Inzwischen wurden die Gameplay-Szenen jedoch weitgehend gelöscht.

Wann die offizielle Enthüllung des Multiplayers stattfindet, ist noch offen. Sicher ist jedenfalls, dass mit „Horizon: Call of the Mountain“ in diesem Monat eine VR-Erfahrung erscheint. Am 22. Februar – dem Launch-Tag von PSVR2, kommt das Action-Adventure heraus.

Weitere Meldungen zu Horizon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren