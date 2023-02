PS5: Dank besserer Verfügbarkeit – Britische Verkaufszahlen im Januar fast verdoppelt

Nachdem die PlayStation 5 im Prinzip seit der offiziellen Markteinführung im November 2020 mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte, verkündete Sony Interactive Entertainments Jim Ryan Anfang des Jahres, dass dieses Problem ab sofort der Vergangenheit angehört.

Weiter wurde versichert, dass nun alle interessierten Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit haben werden, den Händler ihres Vertrauens aufzusuchen und sich ihre Konsole zu sichern. Aktuellen Berichten zufolge profitieren die Verkaufszahlen der PlayStation 5 zum Teil bereits spürbar von der besseren Verfügbarkeit des Systems.

Wie Christopher Ding von GamesIndustry.biz berichtet, wurden die britischen Verkaufszahlen im Januar 2023 im Vergleich mit dem Vorjahresmonat nämlich nahezu verdoppelt.

Demnach stiegen die Absatzzahlen der PlayStation 5 auf der Insel im Januar 2023 gegenüber dem Januar 2022 um 98 Prozent. Des Weiteren wies Ding darauf hin, dass auch die Verkäufe der PS5-Software von der besseren Verfügbarkeit der Konsole profitieren. Beispielsweise kehrte „God of War: Ragnarök“ in der vergangenen Woche in die Top 10 der britischen Retail-Charts zurück und sicherte sich dank der steigenden Verkäufe der PlayStation 5 den zweiten Platz der Charts.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, bestätigte Sony Interactive Entertainment, dass die PlayStation 5 seit dem Launch der Konsole im November 2020 mittlerweile knapp 32 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert wurde. Da die PS5 stets innerhalb kürzester Zeit vergriffen war, können wir wohl auch davon ausgehen, dass es sich hierbei um an die Kunden durchverkaufte Einheiten handelt.

Dank der besseren Verfügbarkeit und der weiterhin ungebrochenen Nachfrage nach der PlayStation 5 entschied sich Sony Interactive Entertainment dazu, die Absatzprognose im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) von 18 auf 19 Millionen ausgelieferte Einheiten zu erhöhen.

„Die Versorgung mit PS5 hat sich gegen Ende des letzten Jahres verbessert. Und ich freue mich, mitteilen zu können, dass der Dezember der bisher größte Verkaufsmonat für die PS5-Konsole“, ergänzte Jim Ryan.

PS5 stock coming thick and fast. In January in the UK, PS5 sales were up over 98% compared with the same month last year. This week, God of War Ragnarok is No.2 in the charts… and that’s due to rising stock levels

— Christopher Dring (@Chris_Dring) February 5, 2023