Square Enix: Verkäufe im letzten Geschäftsjahr um 7 Prozent gesunken

Wie lief das Geschäftsjahr 2022 für Square Enix? Den neuesten Finanzberichten zufolge nicht ganz so gut wie im Jahr davor.

Ohne „Final Fantasy“-Hauptteile läuft’s nicht so richtig bei Square Enix! Im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr sind 2022 die Verkaufszahlen nämlich um sieben Prozent zurückgegangen. Laut dem Publisher haben die insgesamt 35 veröffentlichten Spiele „nicht das Niveau des Vorjahres“ erreicht.

Zwar erschien mit „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ ein Ableger der beliebten RPG-Reihe, doch hierbei handelt es sich nur um das Remaster eines Spinoffs. Die Nachfrage hielt sich daher in Grenzen: In Großbritannien beispielsweise legte das Spiel mit Zack Fair in der Hauptrolle einen verhaltenen Start hin.

Auch Produktionen wie „Star Ocean: The Divine Force“, „Powerwash Simulator“ und „Valkyrie Elysium“ haben sich nicht als Umsatzbringer erwiesen.

Im Jahr 2021 sorgte „Final Fantasy VII Remake Intergrade“, das für PS5 und PC herauskam, für einen ordentlichen Umsatz. Und auch die „Endwalker“-Erweiterung für „Final Fantasy XIV Online“ spülte reichlich Geld in die Kassen. Große Releases dieser Art gab es im letzten Jahr nicht, weshalb Square Enix sich mit weniger Einnahmen zufriedengeben musste.

Steigerung in diesem Jahr wahrscheinlich

Dieses Jahr dürften die Verkäufe aber wieder steigen: Mit „Final Fantasy XVI“ erwartet die PS5-Fraktion ein echter Kracher, der bislang einen vielversprechenden Eindruck macht. Ob das Action-Rollenspiel die Erwartungen erfüllen wird, erfahrt ihr am 22. Juni.

Darüber hinaus ist im Winter 2023/24 die Veröffentlichung von „Final Fantasy VII: Rebirth“ geplant. Durch den zweiten Teil des Remakes dürften die Umsätze erneut in die Höhe steigen.

Im Mai des thematisierten Jahres verkaufte Square Enix übrigens seine nordamerikanischen Studios. Dadurch wanderten Marken wie „Tomb Raider“ oder „Deus Ex“ in den Besitz der Embracer Group.

