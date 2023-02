The Day Before: Soll beim Gameplay-Video bei „Call of Duty“ geklaut haben

The Day Before:

Nach einiger Wartezeit haben die Entwickler von „The Day Before“ kürzlich ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. Dieses steht derzeit jedoch in der Kritik, vom Zombies-Trailer von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ abgekupfert zu haben.

Derzeit ist wieder einiges los bei dem Survival-MMO „The Day Before“. Nachdem man lange nichts mehr von dem Projekt hörte, wurde das Spiel kürzlich erneut verschoben. Unter anderem macht den Entwicklern ein Markenrechtsstreit das Leben schwer.

Vor wenigen Tagen wurde dann ein rund zehn Minuten langes Gameplay-Video zu „The Day Before“ veröffentlicht. Das Material steht derzeit jedoch in der Kritik, denn die Entwickler sollen sich bei den Bildern ein wenig zu sehr an den Zombies-Trailer von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ gehalten haben.

YouTube-Kanal vergleicht Videos und Screenshots

Am vergangenen Wochenende hatte der YouTube-Kanal „Force Gaming“ auf die Ähnlichkeiten bei den Videos von „The Day Before“ und „Call of Duty: Black Ops Cold War“ sowie weiteren Spielen aufmerksam gemacht. Dabei wurden die ersten vier Szenen des Gameplay-Materials von „The Day Before“ mit dem Zombies-Reveal-Trailer von „Call of Duty“ verglichen.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Ähnlichkeiten zu einem Spiel. In einem weiteren Beitrag auf nannte der YouTube-Kanal „The Day Before“ den „Inbegriff von: Kann ich deine Hausaufgaben kopieren“. Denn das Logo zum Spiel nutzt die gleiche Schriftart, die auch von Naughty Dogs „The Last of Us“ verwendet wird. Zudem ähnelt einer der meistgenutzten Screenshots zum Spiel einer Szene aus „The Division“ aus dem Jahr 2016.

Zuletzt gaben die Entwickler von Fntastic an, dass die Verzögerung des Spiels bereits vor dem Markenrechtsstreit geplant war. Zudem wehrten sich die Entwickler gegen die Vorwürfe, dass es sich bei „The Day Before“ nur um einen Scam handeln würde. In den sozialen Medien, dem Subreddit zum Spiel sowie auf dem offiziellen Discord-Server gibt es immer wieder Diskussionen darüber, ob das Spiel von Fntastic überhaupt existieren würde.

