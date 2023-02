The Last of Us: Episode 5 wird vorgezogen

The Last of Us:

Nach der Freischaltung der vierten Episode von "The Last of Us" ist die Wartezeit auf die fünfte Episode etwas kürzer: Die Premiere erfolgt hierzulande schon am kommenden Samstag.

Sky Deutschland hat mitgeteilt, dass die Premiere der fünften Episode der TV-Serie „The Last of Us“ vorgezogen wird. Das Debüt erfolgt parallel zur ebenfalls vorgezogenen US-Ausstrahlung am Samstag, 11. Februar 2023 ab etwa vier Uhr morgens bei Sky und dem Streamingdienst WOW.

Einen Einfluss auf die weiteren Episoden von „The Last of Us“ hat diese Terminänderung nicht. Sie erscheinen laut Sky hierzulande wie gewohnt jeweils montags – wie schon im Fall der vorherigen Folgen.

Doch warum wird die Premiere der kommenden Episode von „The Last of Us“ nach vorne geholt? HBO hatte sich dazu entschlossen, die fünfte Episode der postapokalyptischen Serie in den USA nicht am Super Bowl-Sonntag auszustrahlen, sondern sie stattdessen am Freitag, dem 10. Februar für alle Abonnenten verfügbar zu machen. Das hat offenbar einen Einfluss auf den hierzulande gültigen Termin.

IMDB-Score sinkt

Heute ging hierzulande die vierte Episode von „The Last of Us“ an den Start. Sie hört auf den Titel „Please Hold to My Hand“ und kommt auf IMDB momentan auf einen User-Score von 8,7, der somit niedriger als bei den ersten beiden Episoden liegt, die einen Score von jeweils 9,2 erreichten.

Hierbei ist allerdings zu beachten: Einerseits basiert der temporäre Score im Fall der vierten Episode auf bislang nur rund 8.000 Stimmen. Ebenfalls könnte die Situation rund um die dritte Episode einen Einfluss auf die Bewertungen haben.

Aufgrund der Darstellung einer gleichgeschlechtlichen Liebe kam es bei Folge 3 zu einem massiven Review-Bombing samt homophober Kommentare und Abstufung des Scores. Die Aussagekraft der Bewertungen hält sich somit in Grenzen.

Die Handlung von „The Last of Us“ orientiert sich an der Spielvorlage: Joel, ein erfahrener Überlebenskünstler, wird beauftragt, Ellie, ein vierzehnjähriges Mädchen, aus einer Quarantänezone zu schmuggeln, bevor sie inmitten einer apokalyptischen Katastrophe die Vereinigten Staaten durchqueren.

Auch die zweite Staffel ist bereits in trockenen Tüchern: Sie wurde kürzlich von den Produzenten bestätigt.

