UK-Charts: God of War Ragnarök legt zu – FIFA 23 kehrt an die Spitze zurück

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort auch die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien bereit. Zu den Gewinnern der vergangenen Woche gehörten "FIFA 23" und der Action-Titel "God of War: Ragnarök".

Pünktlich zum Start in die neue Woche stellten die Marktforscher von GfK und GamesIndustry.biz die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit.

Wie gehabt beziehen sich die Charts lediglich auf die Verkäufe über den britischen Einzelhandel. Die Download-Charts werden in einer separaten Form zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Zu den Gewinnern der aktuellen Charts, die sich auf die Verkaufswoche vom 30. Januar bis zum 4. Februar 2023 beziehen, gehörte zum einen Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“, die an die Spitze der Retail-Charts zurückkehrte.

Im Vergleich mit der Vorwoche legten die Verkaufszahlen um elf Prozent zu. Ebenfalls steigende Verkaufszahlen verbuchte in der letzten Woche der von den Sony Santa Monica Studios entwickelte Action-Titel „God of War: Ragnarök“, der es auf ein Absatzplus von zwölf Prozent brachte und sich auf dem zweiten Platz einfand.

Abgerundet werden die Top Drei vom „Dead Space Remake“, das den Spitzenplatz der britischen Retail-Charts räumen musste, nachdem die Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 52 Prozent einbrachen. Ebenfalls mit stark rückläufigen Zahlen hatte Square Enix‘ neue Rollenspiel-Marke „Forspoken“ zu kämpfen, die nur noch den 20. Platz der Retail-Charts belegt, nachdem die Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 82 Prozent zurückgingen.

Anbei die aktuellen Top 10 der britischen Retail-Charts.

UK: Die Retail-Top 10 der letzten Woche

1. FIFA 23

2. God of War Ragnarok

3. Dead Space Remake

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Call of Duty: Modern Warfare 2

6. Nintendo Switch Sports

7. Minecraft (Switch)

8. Grand Theft Auto 5

9. Pokémon Violet

10. Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake

Quelle: GamesIndustry.biz

