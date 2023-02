Dead Island 2: Stuntfrau Carla im Trailer vorgestellt

Carla wird im kommenden Zombie-Actionspiel "Dead Island 2" mit einer gehörigen Portion Energie in den Kampf ziehen. Ein neuer Trailer stellt den Charakter vor.

In den Abendstunden präsentieren uns Deep Silver und Dambuster Studios einen neuen kurzen Trailer zu dem kommenden Zombie-Actionspiel „Dead Island 2“. Mit diesem lernen wir Carla kennen, die als Motorradfahrerin mit einem gewissen Flair in der Apokalypse durchstartet.

Eine feurige Zombie Slayer

Von offizieller Seite heißt es zu Carla: „Als Motorrad-Stuntfrau sind Feuerreifen, Schluchtensprünge und Luftsalti Carlas täglich Brot, da ist so eine Zombokalypse eigentlich keine große Sache. Sie ist ziemlich gewieft, leicht extrovertiert und absolut durchtrainiert. Perfekte Voraussetzungen also, um sich enthusiastisch den Weg durch HELL-A zu schnetzeln.“

Carla bringt auch zwei interessante Fähigkeiten mit sich. Durch „Letztes Gefecht“ erhält sie einen moderaten Zähigkeitsboost, solange sich ihre Gesundheit im kritischen Bereich befindet. Mit „Mosh Pit“ kann sie wiederum ihre Angriffskraft leicht steigern, wenn mehrere Zombie in der Nähe sind.

„Dead Island 2“ wird am 28. April 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Die Spieler können sich auf ein überaus blutiges Abenteuer freuen, das mit einer Menge Gore daherkommen soll. Weitere Meldungen zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist erst einmal der neue Trailer zu Carla:

