Garden of the Sea: Gewaltfreies PSVR2-Abenteuer zum Launch-Lineup hinzugefügt

Garden of the Sea:

Das nächste PSVR2-Spiel wurde bestätigt: "Garden of the Sea" lässt Spieler einen Garten pflegen und Tiere knuddeln. Da der Titel komplett auf Gewalt verzichtet, ist er durchaus für jüngere Spieler geeignet. Ein Trailer gewährt Einblicke in den Launch-Titel für PlayStation VR2.

Neat Corporation hat auf dem PlayStation Blog angekündigt, dass „Garden of the Sea“, ein auf Erkundung basierender Farming-Titel, am 22. Februar 2023 für PlayStation VR2 auf den Markt gebracht wird. Es ist gleichzeitig der Launchtag des Virtual Reality-Headsets.

„Garden of the Sea“ gibt Spielern die Möglichkeit, ihre eigenen Gärten anzulegen und eine Reihe von Gegenständen herzustellen, die sie individuell gestalten können, darunter Bambus, Holz, Steine, Pflanzenteile und mehr. Ebenfalls dürfen Tiere gestreichelt und mit Gemüse gefüttert werden.

Gestaltet euer Haus und macht einen Bootsausflug

Spieler können in „Garden of the Sea“ ihr Haus mit verschiedenen Möbeln, Gegenständen und Farben ausstatten und sich zum Angeln an den Teich begeben, um neue Freunde zu finden oder um allein zu entspannen. Ebenfalls ist es möglich, mit einem Boot hinausfahren und neue Länder und verschiedene Arten von Umgebungen zu erkunden.

Features von „Garden of the Sea“ laut Hersteller:

Baut Gärten und stellt alles her, was ihr zu deren Gestaltung braucht.

Streichelt und füttert die Tierarten mit selbst angebautem Gemüse und knuddelt ihre Babys.

Erweitert und dekoriert euer Haus, indem ihr Gegenstände, Möbel und Farbe herstellt.

Begebt euch zum Teich und angelt.

Fahrt mit einem Boot, um neue Land- und Umwelttypen zu entdecken.

Erfüllt Quests, um das verborgene Geheimnis jeder Insel zu lüften.

Die Macher weisen darauf hin, dass es in „Garden of the Sea“ keine Gewalt gibt, sodass auch der Nachwuchs einen Ausflug in die virtuelle Welt machen kann. Sony schreibt in der FAQ zu PSVR2 allerdings: „Das PSVR2-Headset ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.“

„Garden of the Sea“ ist seit Anfang 2022 für PC-VR-Systeme auf Steam erhältlich und wurde bisher „sehr positiv“ bewertet. Der Preis liegt bei knapp über 20 Euro.

„Garden of the Sea“ gehört laut der heutigen Ankündigung zu den Launchtiteln von PlayStation VR2 und gesellt sich damit zu mehr als 30 Games, die für die Veröffentlichungsphase bestätigt wurden. Nachfolgend kann ein Trailer zum VR-Abenteuer gestartet werden. Auf dem PlayStation Blog wartet zudem ein Interview mit den Entwicklern auf interessierte Leser.

