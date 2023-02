Marvel’s Midnight Suns: Verkaufszahlen bewegen sich unter den Erwartungen

Sowohl von der Spielepresse als auch von der Gaming-Community wurde Firaxis‘ Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“ recht positiv aufgenommen. So bringt es die PlayStation 5-Version des Superhelden-Abenteuers auf Metacritic beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 82 Punkten.

Allerdings schien das positive Feedback bisher nicht zu entsprechenden Verkaufszahlen zu führen. Wie Jason Schreier von Bloomberg berichtet, konnte er kürzlich ein Interview mit Strauß Zelnick, dem CEO des verantwortlichen Publishers Take-Two Interactive, führen.

Dieser bestätigte ihm, dass sich „Marvel’s Midnight Suns“ unter den internen Erwartungen verkauft.

Eine Entwicklung, die von Strauß Zelnick unter anderem auf den Releasezeitraum von „Marvel’s Midnight Suns“ zurückgeführt wird, der laut ihm nicht perfekt gewählt wurde. Kommerziell abschreiben möchte Take-Two Interactive den Strategie-Titel allerdings noch nicht, da das Unternehmen darauf hofft, dass sich „Marvel’s Midnight Suns“ genau wie andere Titel von Firaxis über einen langen Zeitraum auf einem soliden Niveau verkauft.

Als Beispiel seien hier die verschiedenen „Civilization“-Ableger genannt, die teilweise über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wurden. Auch bei „Marvel’s Midnight Suns“ setzen die Verantwortlichen auf eine Post-Launch-Unterstützung mit verschiedenen DLCs.

Vor ein paar Tagen wurde beispielsweise der „The Good, The Bad, and The Undead“ genannte DLC veröffentlicht, mit dem der schräge Comic-Charakter Deadpool den Weg in das Spiel fand. Weitere Eindrücke zu dem Neuzugang sowie diverse interessante Details zu seinen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Download-Inhalte werden in den nächsten Monaten folgen und können wahlweise einzeln oder im Rahmen des Season-Pass erworben werden. „Marvel’s Midnight Suns“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Some news: Marvel’s Midnight Suns was a critical success but a commercial flop. Take-Two CEO Strauss Zelnick told me in an interview this afternoon that „it’s possible the release window wasn’t perfect“ but that he thinks it could have a long tail, like other Firaxis games

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2023