Overwatch 2: Season 3 lässt euch Credits erspielen – Trailer

So sieht die neue Map aus.

Die dritte Season von „Overwatch 2“ bietet die Möglichkeit, durchs Spielen Credits zu verdienen. Levelt dafür einfach den neuen Battle Pass hoch und absolviert bestimmte Herausforderungen.

Ihr könnt die errungenen Credits nutzen, um im Shop coole Skins zu kaufen. Darunter befinden sich legendäre Outfits, deren Preise auf 1500 „Overwatch“-Credits reduziert wurden.

Alle Skins der neuen Season sind an die asiatische Mythologie angelehnt. Zudem ist ein neuer mythologischer Skin für Kiriko verfügbar.

Verdient euch bis zu 2000 Credits

Über die kostenlose Variante des Battle Passes lassen sich 1500 Credits verdienen, während Käufer weitere 500 Credits erhalten können. Davon können sich die Spieler einen legendären Skin kaufen.

Die Credits sind nicht zu verwechseln mit den „Overwatch“-Coins. Letzteres ist die Premium-Währung, die sich mit echtem Geld kaufen oder in kleinen Mengen verdienen lässt.

Nun zu den Inhalten von Season 3: Neu ist die Antarctica-Map, über die wir kürzlich mit den Entwicklern gesprochen haben. Hier spielt ihr „Kontrolle“, müsst also drei Stützpunkte erobern und möglichst lange halten. Besonders sind hier die Interaktionsmöglichkeiten, wozu die Pinguine, Angel-Löcher und noch weitere Dinge gehören.

Saisonale Events dürfen natürlich nicht fehlen. So läuft ab dem 14. Februar zwei Wochen lang die Veranstaltung „Ultimativer Valentinstag“. Zwischen dem 7. März und dem 6. April findet dann eine Kollaboration mit dem Anime-Held One Punch Man statt. Ein weiteres Event namens „Pachi Märzi“ startet am 21. März. Übrigens kehrt diesen Monat der „Overwatch“ World Cup zurück.

Einen neuen Helden gibt es in dieser Season nicht. Zumindest wissen wir, dass als Nächstes ein Supporter dazukommt.

„Overwatch 2“ ist auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC kostenlos spielbar.

Der Trailer zu Season 3:

