PlayStation VR2: Mehr als 100 Spiele in Arbeit

PlayStation VR2 erhält eine ausgiebige Software-Unterstützung. Laut Sony befinden sich mehr als 100 kompatible VR-Spiele in Arbeit.

In zwei Wochen erscheint das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Bereits im Launch-Zeitraum stehen mehr als 30 kompatible Spiele zur Auswahl bereit, allen voran „Horizon: Call of the Mountain“ und „Gran Turismo 7“.

Weiterer Spielenachschub befindet sich im Anmarsch. Wie Sony bekanntgab, werden für PlayStation VR2 momentan mehr als 100 Spiele entwickelt, sodass die eine oder andere Überraschung auf Besitzer des 599,99 Euro teuren Headsets zukommen könnte.

Eine Abwärtskompatibilität zur ersten PSVR-Generation bietet PSVR2 nicht. Stattdessen müssen bestehende Spiele von den Entwicklern explizit angepasst werden.

Auf die Gründe ging Sony wie folgt ein: „Die PSVR2 wurde entwickelt, um ein VR-Erlebnis der nächsten Generation mit erweiterten Funktionen wie haptischem Feedback, adaptiven Triggern, Inside-out-Tracking, Blickerfassung und mehr zu bieten.“

Mehrere Entwickler gaben bekannt, dass sie ihre PSVR-Spiele auf das neue Headset bringen werden. Meist handelt es sich dabei um kostenlose Upgrades. Mitunter werden Kunden aber nochmals zur Kasse gebeten, wie der Fall von „Moss“ und Moss 2″ zeigt.

Ebenfalls widmete sich Sony der Frage, ob es im Fall von PSVR2 Aktivitätskarten geben wird: „Ja, ähnlich wie bei Spielen auf der PS5-Konsole können je nach Titel Aktivitätskarten für PSVR2-Spiele unterstützt werden“, heißt es dazu.

Sense-Controller auch ohne Headset nutzbar, aber…

Gesteuert werden können die PSVR2-Spiele mit den neuartigen Sense-Controllern, die über eine Berührungserkennung verfügen. Doch sind diese nur mit VR-Spielen kompatibel?

Im Grunde schon, wie Sony betont. Dennoch können die Sense-Controller auch ohne Headset genutzt werden, wenn auch nur sehr rudimentär: „Der PSVR2 Sense-Controller kann mit der PS5-Konsole verwendet werden, ohne dass ein PSVR2-Headset benötigt wird. Der PSVR2 Sense-Controller kann in der PS5-Benutzeroberfläche und bei der Mediennutzung verwendet werden.“

Der Sense-Controller könne aber „nicht für Spiele verwendet werden, die nicht von der PSVR2 unterstützt werden“, wie Sony ergänzt. Zudem sei er derzeit nicht separat erhältlich.

Weitere Details zu PSVR2 können einer umfangreichen FAQ auf dem PlayStation Blog entnommen werden.

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt. Vorbestellungen sind für 599,99 Euro möglich. Der Vorverkauf erfolgt über PlayStation Direct.

