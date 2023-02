PS Plus Februar 2023: Essential-Spiele stehen zum Download bereit

Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft können ihren PSN-Account ab sofort mit weiteren Spielen erweitern. Denn die „Gratis-Games“ der Essential-Stufe stehen zum Download bereit. Davon profitieren auch Abonnenten der Stufen Extra und Premium.

Drei Spiele wurden für den laufenden Februar ausgewählt. Dabei handelt es sich um „OlliOlli World“, „Mafia Definitive Edition“ und „Evil Dead“. Hinzu kommt das Addon „Destiny 2: Beyond Light“ – bzw. hierzulande „Jenseits des Lichts“. Nachfolgend sind die Neuzugänge aufgelistet:

PS Plus Essential im Februar 2023

OlliOlli World (PS5, PS4):

Veröffentlichung im Februar 2022

Metascore: 84

User-Score: 7.6

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Mafia Definitive Edition (PS4):

Veröffentlichung im September 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.0

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Destiny 2: Beyond Light (PS5, PS4):

Veröffentlichung im November 2020

Metascore: 77

User-Score: 6.0

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Evil Dead (PS5, PS4):

Veröffentlichung im Mai 2022

Metascore: 72

User-Score: 7.5

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Sobald die PS Plus Essential-Spiele in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt wurden, können sie dauerhaft und uneingeschränkt gespielt werden. Dafür ist es allerdings notwendig, die Monatsfrist einzuhalten. Sobald die März-Spiele freigeschaltet wurden, erlischt der Anspruch und die Februar-Spiele können nicht mehr „kostenlos“ in den persönlichen Katalog aufgenommen werden.

PS Plus im März 2023

Die Termine für PS Plus im März lassen sich wie gewohnt vorhersagen, da Sony an einem bestimmten Muster festhält. Freigeschaltet werden die Essential-Spiele in der Regel am ersten Dienstag eines Monats. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Für März 2023 bedeutet das: Die Ankündigung der Essential-Neuzugänge erfolgt voraussichtlich am 1. März 2023. In Anspruch genommen werden können sie dann am 7. März 2023.

Und da wären noch die Spiele von PS Plus Extra und Premium. Während die Februar-Spiele am 15. Februar 2023 angekündigt und 21. Februar 2023 freigeschaltet werden sollten, sind die März-Neuzugänge der kostspieligeren Stufen voraussichtlich am 15. März 2023 (Ankündigung) und am 21. März 2023 (Freischaltung) an der Reihe.

PlayStation Plus startete im vergangenen Jahr in das dreistufige Programm mit den Optionen Essential, Extra und Premium, die 59,99 Euro bis hin zu 119,99 Euro pro Jahr kosten. Eine Gegenüberstellung der Features liefert Sony auf der offiziellen Übersichtsseite von PS Plus.

