Resident Evil – Death Island: Erster Teaser-Trailer zum Animationsfilm veröffentlicht

Mit "Resident Evil: Death Island" befindet sich ein neuer Animationsfilm in Arbeit. Ein erster Teaser-Trailer führt uns erstmals nach Alcatraz.

Denkt man an Videospielverfilmungen, kommt einem unweigerlich Capcoms Zombie-Action „Resident Evil“ in den Sinn. Auch wenn die Filme und Serien mal besser und mal schlechter aufgenommen werden, so kann man sich stets sicher sein, dass weitere Umsetzungen folgen werden.

Alcatraz wird überrannt

Nun haben die Verantwortlichen mit einem ersten Teaser-Trailer den nächsten animierten Film „Resident Evil: Death Island“ vorgestellt. In diesem werden Leon S. Kennedy und Chris Redfield gegen Biowaffen in den Kampf ziehen, wobei sie ihre Reise dieses Mal nach Alcatraz im San Francisco Bay führt.

Kennedy wird von der Division of Security Operations mit einer Rettungsmission beauftragt, während Redfield unter dem Banner der BSAA einen neuen Zombie-Ausbruch untersucht. Beide Fälle stehen mit Alcatraz in Verbindung, weshalb sich die beiden legendären Agenten auf die Gefängnisinsel begeben.

Für „Resident Evil: Death Island“ zeichnen sich auch zwei bekannte Namen verantwortlich. Als Regisseur fungiert Eiichiro Hasumi, den man durch seine Arbeit an „Assassination Classroom“ kennen könnte. Das Drehbuch stammt wiederum von Makoto Fukami, der sich mit „Psycho-Pass“ einen Namen machte.

„Resident Evil: Death Island“ ist im Übrigen nach „Degeneration“, „Damnation“ und „Vendetta“ der vierte Animationsfilm zur Horrorreihe. Hier ist der offizielle Teaser-Trailer:

