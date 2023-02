Scars Above: Gameplay-Übersicht zeigt rätselhafte Welt und albtraumhafte Wesen

"Scars Above" nähert sich mit großen Schritten der Veröffentlichung Ende Februar für Konsolen und PC. Ein Trailer zeigt im Vorfeld, was der Titel zu bieten hat.

Der Publisher Prime Matter und der Entwickler Mad Head Games haben einen Gameplay-Overview-Trailer zum Third-Person-Action-Adventure „Scars Above“ veröffentlicht.

Der neue Trailer zeigt den Angaben des Publishers zufolge aktuelles Gameplay-Material und soll den Spielern einen Einblick in viele der Kernelemente des Spiels – darunter Erkundung, Kampf und Forschung – geben, während sich die Protagonistin Kate durch eine bedrohliche Welt kämpft.

Erkundet einen Planeten mit fiesen Kreaturen

Den Geschehnissen in „Scars Above“ geht ein merkwürdiges Ereignis voran: Ein kolossales und rätselhaftes außerirdisches Gebilde taucht in der Erdumlaufbahn auf und versetzt die Welt in Erstaunen. Das Sentient Contact Assessment and Response Team (SCAR) – bestehend aus Wissenschaftlern und Ingenieuren – wird entsandt, um es zu untersuchen.

Die Dinge verlaufen allerdings nicht wie geplant, und das Gebilde, auch „The Metaeder“ genannt, schleppt das Team quer durch den Weltraum auf einen mysteriösen extrasolaren Planeten.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Dr. Kate Ward, die benommen und allein in einer fremden, feindlichen Umgebung aufwacht. „Entschlossen zu überleben, macht ihr euch auf den Weg, um eure Mannschaft zu finden und das Geheimnis hinter den Geschehnissen zu lüften“, heißt es zur Aufgabe des Spielers.

Kate wird als eine ausgezeichnete Wissenschaftlerin beschrieben, deren Fähigkeiten Spieler nutzen können, um ihre Umgebung zu untersuchen. Dabei gilt es, Artefakte, Materialien und Lebewesen zu scannen, um mehr über ihre Eigenschaften und Schwachpunkte herauszufinden. Mit den gesammelten Informationen können wiederum neue Geräte und Waffen hergestellt werden.

„Scars Above“ wird am 28. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Nachfolgend steht der neue Trailer zur Ansicht bereit.

