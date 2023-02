The Callisto Protocol: Hardcore-Modus & der erste DLC erscheinen morgen – Trailer am Abend?

Wie vor dem offiziellen Release versprochen, wird der Survival-Horror-Titel „The Callisto Protocol“ nach der Veröffentlichung mit diversen Post-Launch-Inhalten unterstützt.

Etwas früher als geplant erschien vor rund zweieinhalb Wochen der New-Game-Plus-Modus, mit dem es möglich ist, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und die Ausrüstung aus dem ersten Durchlauf zu übernehmen. Via Twitter erinnerten die Entwickler der Striking Distance Studios in Person von Game-Director Glen Schofield daran, dass die nächsten Inhalte bereits in den Startlöchern stehen.

Die Rede ist vom Ende 2022 angekündigten Hardcore-Modus sowie einem ersten DLC.

Beim besagten DLC haben wir es mit der „Outer Way Skin Collection“ zu tun, die von Besitzern des Season-Pass ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden kann und unter anderem die „Outer Way“-Rüstung für den Protagonisten Jacob Lee mit sich bringt. Der Hardcore-Modus hingegen wird sich laut den verantwortlichen Entwicklern der Striking Distance Studios an Spieler und Spielerinnen richten, die in der Welt von „The Callisto Protocol“ auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind.

Konkrete Details zum Hardcore-Modus nannten die Verantwortlichen bisher nicht. Daher bleibt abzuwarten, mit welchen Elementen der Schwierigkeitsgrad im Hardcore-Modus auf die Spitze getrieben wird. Weitere Informationen zu diesem Thema könnten im Laufe des heutigen Abends folgen.

So wies Schofield darauf hin, dass die Spieler und Spielerinnen am heutigen Abend um 19:30 Uhr unserer Zeit „einschalten sollten.“ Spekuliert wird, dass der Game-Director hier einen möglichen Trailer andeuten könnte, der heute Abend veröffentlicht wird und die am morgigen Mittwoch erscheinenden Inhalte näher vorstellt.

„The Callisto Protocol“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

