The Last of Us: Episode 4 – HBO meldet erneut Rekord

The Last of Us:

Auch die vierte Episode von "The Last of Us" sorgte für einen Rekord. Immer mehr Zuschauer schalten zur Premiere der einzelnen Folgen ein.

Die TV-Serie „The Last of Us“ schwimmt auf einer Erfolgswelle. Nach der Ausstrahlung der inzwischen vierten Episode konnte HBO erneut einen Rekord melden.

Den Zahlen der Nielson Group und HBO zufolge zog die vierte Folge direkt zum Start 7,5 Millionen Zuschauer an, was einer Steigerung von 17 Prozent gegenüber der Vorwoche und 60 Prozent gegenüber der Premiere entspricht.

Damit steigt das Interesse an der Serie von Woche zu Woche, was für Sony und PlayStation Productions gute Nachrichten sind und bedeuten dürften, dass wir in Zukunft weitere Produktionen dieser Art sehen werden.

Auf IMDB ist „The Last of Us“ hoch bewertet. Nachfolgend die Scores in der Übersicht:

Episode 1: 9.2 (80.165)

Episode 2: 9.2 (73.025)

Episode 3: 7.9 (168.992)

Episode 4: 8.6 (21.385)

Ab der Episode 3 ging es mit dem Score etwas bergab, was allerdings nicht zwangsläufig eine nachlassende Qualität widerspiegelt. Stattdessen konnten sich einige Zeitgenossen nicht mit der Darstellung einer gleichgeschlechtlichen Liebe arrangieren, was zu einem Review-Bombing und homophoben Kommentaren führte. Auch Episode 4 könnte in den Bewertungen die Auswirkungen gespürt haben.

Auf eine Fortsetzung von „The Last of Us“ können sich Fans bereits einstellen: Schon kurz nach dem Start der ersten Staffel wurde bestätigt, dass eine Fortsetzung geplant ist. Diese nimmt sich den Geschehnissen aus „Part 2“ der Videospielvorlage an.

Episode 5 wird vorgezogen

Wie es mit „The Last of Us“ weitergehen wird, erfahren Fans schon in der laufenden Woche. Denn die Ausstrahlung der Episode 5 wird vorgezogen, wie Sky gestern bekanntgab.

Schon am kommenden Samstag erfolgt hierzulande die Ausstrahlung, nachdem die hiesige Premiere in den Vorwochen stets montags erfolgte. Ab Episode 6 soll die gewohnte Zeitplanung wieder aufgegriffen werden.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Auch mit den Spielen könnte es in absehbarer Zeit weitergehen. Zwar wurde ein „The Last of Us 3“ bisher nicht bestätigt. Aber einen weiteren Teil schließt Naughty Dog nicht aus, solange es etwas spannendes zu erzählen gibt. Zunächst widmet sich das Studio einem eigenständigen Multiplayer-Erlebnis in diesem Universum.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren