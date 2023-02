Cities Skylines: Erscheint in einer überarbeiteten Version für die PS5 – Trailer & Details

Wie der Publisher Paradox Interactive bekannt gab, wird die Aufbau-Strategie "Cities Skylines" in einer überarbeiteten Fassung für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wir verraten euch, welche Verbesserungen auf den Konsolen der aktuellen Generation geboten werden.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung gaben Paradox Interactive und die Entwickler von Colossal Order bekannt, dass die Aufbau-Strategie „Cities Skylines“ in einer überarbeiteten Version für die aktuelle Konsolen-Generation veröffentlicht wird.

In der technisch aufpolierten Remastered-Fassung wird es Konsolen-Strategen auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S erstmals ermöglicht, auf 16 zusätzliche bebaubare Kacheln zurückzugreifen und so noch größere Städte zu erschaffen. Hinzukommt die Möglichkeit, Gebäude vollkommen frei zu platzieren.

Zu den weiteren Verbesserungen, die auf der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S warten, gehören Verbesserungen an der Nutzeroberfläche wie beispielsweise Präzisionsplatzierungen, Entfernungsanzeigen oder aktualisierte Fangoptionen. Auch ein neues Umgebungssteuerungsfeld, mit dem die Tageszeit, Regen, Nebel und Umgebungsfarben angepasst werden können, sowie ein umfangreicher Karten-Editor sind mit von der Partie.

Erschafft die Stadt eurer Träume

An den grundlegenden Aufgaben von „Cities Skylines“ hat sich im Zuge der Current-Gen-Portierung nichts geändert. Nach wie vor werden euch verschiedene Tools an die Hand gegeben, mit denen ihr die Stadt eurer Träume erschaffen könnt – inklusive Straßennetzen, Buslinien und Parks. Während ihr eure Stadt beispielsweise mit erneuerbaren Energien verseht, verlangen eure Bürger nach Bildung, Sicherheit und einem funktionierenden Gesundheitswesen.

„Als Bürgermeister sehen sich die Spieler mit ausgeglichenen, grundlegenden Anforderungen wie Bildung, Wasser, Strom, Polizei, Feuerwehr, Gesundheitssystem und vielem mehr konfrontiert sowie gleichzeitig mit dem Aufbau des Wirtschaftssystems der eigenen Stadt. Stadtbewohner reagieren zügig und halten die Spieler mit den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen auf Trab“, so die Entwickler weiter.

Im Zuge der Umsetzung auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S ist auch die umfangreiche „Afterdark“-Erweiterung mit von der Partie, mit der ihr eure Stadt durch das Nachtleben erweitern könnt, das es euren Bewohnern ermöglicht, nach der Arbeit zu entspannen.

Die überarbeitete Version von „Cities Skylines“ erscheint am 15. Februar 2023 zum Preis von 39,99 Euro für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Wer die Aufbau-Strategie bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann die Remastered-Fassung in Form eines kostenlosen Upgrades herunterladen.

