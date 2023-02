Forspoken: Performance-Update mit technischen Verbesserungen in Arbeit

Zum Launch hatte Square Enix' Open-World-Rollenspiel "Forspoken" mit diversen technischen Problemen zu kämpfen. Wie Game-Director Takeshi Aramaki via Twitter bestätigte, wird derzeit an einem Update gearbeitet, das für eine stabilere Performance sorgen soll.

Mit dem Open-World-Rollenspiel „Forspoken“ erschien im vergangenen Monat die neue Rollenspiel-Marke der „Final Fantasy XV“-Macher von Luminous Productions für die PlayStation 5 und den PC.

Zum Leidwesen der Spieler und Spielerinnen konnte das Rollenspiel den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Dafür spricht die Tatsache, dass sich „Forspoken“ nach mehr als 100 Reviews auf Metacritic bei einer enttäuschenden Durchschnittswertung von 65 Punkten einpendelte.

Neben diversen spielerischen Fehlentscheidungen waren es auch die technischen Probleme, die das neue Werk von Luminous Productions sowohl auf dem PC als auch der PlayStation 5 heimsuchten und dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung machen konnten.

Entwickler hören auf das Feedback der Community

Via Twitter meldete sich mit Takeshi Aramaki der für „Forspoken“ verantwortliche Game-Director zu Wort und gelobte Besserung. Wie es heißt, wird intern bereits an einem Patch für die PS5 und den PC gearbeitet, der für eine bessere Performance sorgen und technische Probleme aus der Welt schaffen soll.

„Wir haben uns all euer Feedback angehört und arbeiten hart an einem bevorstehenden Patch, der Verbesserungen der Performance, der Grafik, der Spielbarkeit sowie allgemeine Aktualisierungen und Korrekturen des Spielinhalts für die PlayStation 5 und verschiedene PC-Hardwarekonfigurationen beinhalten wird“, so Aramaki.

Und weiter: „Wir sind bestrebt, Forspoken so angenehm wie möglich zu gestalten, und werden so bald wie möglich ein Update zum Zeitpunkt des nächsten Patches bekannt geben. Wir schätzen eure anhaltende Unterstützung und Geduld.“ Einen konkreten Veröffentlichungstermin bekam das Update bisher nicht spendiert.

Sollte dieser folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. „Forspoken“ ist seit dem 24. Januar 2023 erhältlich.

